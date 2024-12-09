川普擬砍電動車補助 威脅韓國企業540億美元投資計畫

鉅亨網編輯林羿君 2024-12-09 13:00

‌



由於擔心川普重新執政後，會取消電動車的稅收抵免，韓國企業正重新考慮在美國投資 540 億美元建設電動汽車電池廠的計劃。

由於擔心電動車需求下降，以及未知川普在白宮第二任期內會採取什麼行動，一些韓國公司已經放慢或暫停了部分工廠的建設。

‌



例如，為通用汽車 (GM-US) 生產電池陰極的浦項製鐵在 9 月的一份文件中表示，由於「當地條件」，將推遲其在魁北克工廠的完工。

韓國一家專注於韓國電池製造商的研究公司 SNE Research 的執行長 Kenny Kim 表示，儘管企業尚未採取任何行動，但許多企業對川普將在多大程度上削減其政府對電動車市場的激勵措施感到「焦慮」。

長期以來，川普一直批評拜登透過其具有《通膨削減法案》補貼電動車的努力。據報導，即將上任的川普政府正在尋求削減燃油效率要求，並可能取消關鍵的 7,500 美元消費者稅收抵免。

終止數千億美元的補貼、稅收抵免和其他激勵措施將威脅到美國數以萬計的工作崗位，並使多年來在美國本土建立電動車供應鏈的努力付之東流。

這也可能打擊韓國公司的獲利，因為他們是美國努力減少對中國供應商依賴的關鍵合作夥伴，目前他們已經受到電動車需求疲軟和電池價格下跌的影響。

福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 電動汽車電池前體材料供應商 Ecopro Materials Co. 執行長 Byeonghoon Kim 表示：「我們正在關注川普關於電動車的每一句話。」「到目前為止，我們一直認為《通膨削減法案》是一個非常重要的問題。

在電動車需求疲軟之際，削減稅收抵免將對韓國電池公司造成沉重打擊。由於電動車的普及速度低於預期，電動車電池關鍵原料鋰的價格已從 2022 年的高點下跌了近 90%。