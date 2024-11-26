中歐貿易戰陰霾持續！歐盟官員再次否認與陸達電動車關稅替代協議

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-26 17:26

‌



《路透社》與《彭博資訊》周一 (25 日) 引述匿名歐盟官員談話報導，歐盟與中國官員正在討論對中國電動車加徵關稅的替代方案，目前雙方仍未達成協定且談判進展有限。

這一表態再次反駁關於歐盟與中國即將達成電動車關稅替代協議的報導。德國《N-tv》上周五 (22 日) 報導指出，歐洲議會貿易委員會主席 Bernd Lange 表示，歐盟和中國正接近就中國電動車進口關稅問題達成替代解決方案，並意味著歐盟將放棄對中國電動車的進口關稅。

‌



雖然這件事還沒有明確的結果或細節，但中國媒體認為可能真的會有意想不到的轉機。《環球時報》撰文寫道：「儘管歐方沒提談判的具體進展和放出這一消息的原因，但隨著美國候任總統川普即將上台，歐洲擔憂不可能同時承受與中美爆發關稅摩擦之重。」

一位中國車廠內部人士向《汽車商業評論》表示，往好的方向理解，歐洲可能是在拋一個橄欖枝，原來西方是鐵板一塊，因為川普當選，現在歐洲可能會釋放一些對中國的善意，但目前還要關注的是中國商務部的表態。

自上周五報導出來以後，中國商務部一直保持沉默，歐盟執行委員會也未見表態。

今年 10 月 30 日，歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅正式生效，為期五年，比亞迪、吉利和上汽集團分別被加徵 17%、18.8% 和 35.3%，在中國設廠的特斯拉則是 7.8%。其他合作公司為 20.7%，適用這一稅率的車廠包括愛馳、江淮、華晨寶馬、奇瑞汽車、一汽、長安、東風、長城、零跑、小鵬、蔚來、南京金龍等，其他非合作的為 35.3%。若再加上 10% 的基礎關稅，中國產的電動車出口歐盟最高需要繳納 45.3% 的關稅。

自 9 月 20 日開始的 20 幾天裡，中歐技術團隊在布魯塞爾就價格承諾方案共進行 8 輪密集磋商，11 月 2-7 日又在北京進行 5 輪磋商，取得一定進展。除了就價格承諾方案在進行磋商，中方還有別的談判籌碼。

《汽車商業評論》指出，中歐電動汽車談判中一個不確定性因素是川普。據悉，親近川普人士表示，川普將向歐盟施壓，要求其效仿川普，對中國商品和投資設置更多壁壘。

當 11 月 6 日川普在今年美國總統大選中獲勝，中歐電動汽車談判重新抖動起來。

若川普上台後真要對中國出口商品徵收 60% 的關稅，中國很可能會尋求將這些產品轉移到歐盟等其他地區，而歐盟則會尋求採取措施阻止這一洪流。

一位歐盟外交高層官員說：「若我們想在川普的某些政策上配合他，我們就需要決定如何對待中國。」