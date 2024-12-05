日產電動車迎重大變革 將接入特斯拉充電網路 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-05 13:52

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日產 (Nissan) 電動車領域迎來重大突破，從 12 月 10 日起，日產 ARIYA 電動車可以使用特拉超級充電網路(Supercharger Network)。

日產汽車 4 日宣布，ARIYA 車主將可透過日產能源充電網路（NECN）使用 1.78 萬支特斯拉超級充電樁。此次接入特斯拉超級充電網路後，NECN 在美國的公共充電樁總數將超過 10 萬根，在加拿大將超過 2.5 萬根。

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由於特斯拉超級充電站採用 NACS（北美充電標準）規格，原先的 Ariya 車主需使用特製的 CCS 至 NACS 轉接器才能進行充電。轉接器價格為 235 美元，可以透過當地的日產經銷商或日產美國網站購買。

此外，Ariya 配備了一個前排乘客側充電接口，這樣就可以更方便地在超級充電站停車，而不必擋住另一個停車位。隨著特斯拉開始向越來越多的非特斯拉電動車開放網路，這個問題正變得越來越嚴重，特斯拉最近已經透過一些更新來解決這個問題。