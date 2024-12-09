〈日股盤後〉半導體慘綠 壓抑日經小漲0.18%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-09 15:05

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受到美股上週走高帶動，日本股市周一 (9 日) 開高震盪，半導體族群獲利了結賣壓較重，壓抑大盤指數漲幅，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 69.33 點或 0.18%，報 39,160.5 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 7.34 點或 0.27%，報 2,734.56 點。

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半導體族群一片慘綠，愛德萬測試下殺 4.71%，DISCO 走跌 2.58%，東京威力科創下跌 0.79%，雷泰光電下跌 0.032%。

焦點股部分，電商樂天集團 (Rakuten Group Inc.) 宣布將未股東提供免費手機計畫，激勵股價飆漲 6.73%，創 3 個月以來最大漲幅。自 8 月初日本股市暴跌以來，樂天股價已上漲 38%。

消息方面，日本政府上修第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為 1.2%，高於初值 0.9%，讓市場更加預期日本央行即將升息。