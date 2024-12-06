【量大強漲股整理】台股震盪回檔，資安逆襲，集團股輪番表現，該如何選股?

鉅亨研報 2024-12-06 17:47

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 46.04 億 元，投信賣超 13.22 億元，自營商賣超 5.4 億元，三大法人合計買超 27.42 億元 ，其中，外資連續買超五日，買超合計 761.02 億，自營商由買轉賣。

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市場正靜候即將公布的非農就業報告，而比特幣首度飆破 10 萬美元，美股四大指數昨晚收盤全面下跌，其中費城半導體指數下挫 1.86%，道瓊收跌 - 0.55% 點，(TSM-US) 台積電 ADR1.8%、(NVDA-US) 輝達，小跌不到 1%、(TSLA-US) 特斯拉上漲 3.2%，本周初次失業救濟申請人數增 9,000，達到 224,000 高於預期，投資人正在倒數迎接週五的就業報告，以對聯準會鮑爾週三對美國經濟實力的樂觀看法進行比對，台股今開高後震盪走低，終場指數下跌 74 點，收在 23193 點，量能來到 3609 億元，雖然今日收黑 K 棒，不過昨日美股的回檔，台股僅小回，相對強勢，守穩所有均線之上，本周台股上漲 930.77 點或 4.18%，周 K 拉出一根紅 K 棒，外資連五買，買超逾 760 億元，目前多頭趨勢不變，市場預期本月降息機率提升至 70% 以上，根據過去 20 年統計，台股 11 月收黑後 12 月上漲的機率超過九成，未來仍有集團和作帳行情可期。

股票方面，權值股漲跌互見，(2330-TW)台積電，開平盤後陷入震盪，股價表現疲軟，終場下跌 0.93%，收在 1065 元；聯發科 (2454-TW)，股價在 5 日均線來回攻防，最終站穩 1305 元大關；(2382-TW) 廣達，開高走高，盤中漲幅超過 1.5%，最高一度重回 300 元大關，最終收在 297 元大關；(2317-TW)鴻海，11 月營收終結連續兩個月成長，股價終場下跌 0.5%，收在 198 元大關；強勢股方面可以發現到佳螢公開預告的集團股再度點火向上，電子股各自精采表現；緯創集團的子弟兵點火大漲，(3231-TW)緯創、(6669-TW)緯穎，11 月營收續寫新猷 全年皆戰歷年巔峰；

(3231-TW) 緯創，看好明年 AI 伺服器作為核心成長動能，並力拚營收增長達三位數，股價開高走高，盤中大漲 4.27%，來到 122 元大關!!! 馬斯克超級 AI 電腦將擴大十倍 輝達戴爾美超微進駐服務，緯創，看好明年 AI 伺服器作為核心成長動能，並力拚營收增長達三位數，股價開高走高，盤中大漲 4% 以上，即將挑戰前高，126 元大關!!

(6669-TW) 緯穎，再創波段新高! 收在 2410 元大關；受惠 GB200 伺服器出貨暢旺，除了 11 月創下單月新高紀錄，今年營業額也將登上歷年巔峰，兩家業者皆大力看好明年 AI 事業展望，正在為 2025 下半年的 GB300 產品完善佈局腳步。

(4953-TW) 微軟，強勢噴出大漲，亮當漲停，再創新高，美國 CRM 軟體巨擘 Salesforce 公布上季營收超預期，更調高年度營收財測下限，反映雲端產品需求強勁，激勵台股資訊軟體業持續點火，加上資安成近年來全球關注焦點，賴清德總統日前曾提出「資安即國安」的戰略工作指導，讓相關概念股持續點火向上。

隨著生成式 AI 和大型語言模型對算力需求的推動下，資料中心對高速、低延遲的光學連接需求大幅提升，研調機構 2028 年將矽光子市場規模將增長至 280 億美元，以年複合成長率 (CAGR) 超過 20% 成長，加上川普將上任市場預期美對中矽光子技術的審查將更嚴格，台廠相關供應鏈有望迎來轉單，未來表現可期！美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定 AI 關鍵技術之一的矽光子與光通訊美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳細審查。

隨美方介入調查，大陸矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻，業界認為，美方此舉將削弱陸企勢力，壯大邁威爾、思科、博通等美企出貨。

台廠中，(6451) 訊芯 - KY，將可受惠，不僅是鴻海集團旗下的子公司，更是 CPO 族群中低位階的個股，點名預告後也是再創新高! 通通驗證!!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師