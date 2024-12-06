萬海拓北美版圖 第二條美西新航線2月開出

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-06 15:45

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貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (6) 日宣布，為提供客戶更便捷的服務，將於 2 月開出中國華東至北美西的 PS6 航線，此將是萬海第二條美西航線，增添長程營運新動能。

PS6 航線是萬海與海洋網聯船務 (OceanNetworkExpress) 合作，透過艙位互換協議，將提供上海 - 寧波 - 長灘 - 奧克蘭 - 上海 - 寧波的服務。

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而搭配新增 PS6 航線，萬海既有美西航線 AP1 靠港將調整為海防 - 蓋梅 - 蛇口 - 廈門 - 台北 - 洛杉磯 - 奧克蘭 - 蛇口 - 海防，同時縮短越南、華南、台灣和美西的航行時間。

除了美西將新增一條新航線，萬海在美東也有一條固定航線 AA7。

萬海前三季合併營收為 1202.73 億元，年增 60.2%，稅後純益 346.23 億元，每股純益 (EPS)12.34 元，其中，第三季單季 EPS 6.57 元，主要是受惠運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注。

萬海今年以來新交船舶共 12 艘，分別為 4 艘 13,000TEUs 和 8 艘 3,000TEUs，明年預計有 3 艘 13,000TEUs 新船投入，並將陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船，以提升競爭力，前 10 月已處分 4 艘船舶。

而對於新造船計畫，萬海日前通過，將購置 12 艘 8000TEUs、4 艘 8700TEUs 和 8 艘 16000TEUs 船舶，共新增運力近 26 萬 TEUs，並預計於 2026-2030 年陸續交船。