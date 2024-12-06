欣興難敵淡季效應 11月營收跌破百億大關月減8.55%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 16:17
欣興電子 (3037-TW) 在今年以來維持長達連續 4 個月的單月百億元營收，終難敵淡季的效應發威，欣興 (5) 日公布 11 月營收爲 95.84 億元，月減 8.55%，年增 9.96%，2024 年 1-11 月營收 1060.56 億元，年增 10.65%，也超越了 2023 年全年營收。
欣興積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，2024 年第三季營收成長但獲利反向下滑，欣興 2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元；2024 年 1-3 季稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。
欣興 2024 年第三季營收 317.12 億元，毛利率 15.58%，季增 2.37 個百分點，年減 4.12 個百分點，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元。欣興 2024 年前三季營收 859.92 億元，年增 9.76%。毛利率 15.02%，年減 4.68 個百分點，稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。
欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，也爲 7 季以來新高。但第三季財報並不如預期。
欣興董事長曾子章先前出席 TPCA Show 2024 時說，PCB 大環境要到明年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早 3、4 個月好轉。而 AI 應用在市場中表現突出，預計 2025 年會有更好的表現，AI 占比也會逐漸提升。
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