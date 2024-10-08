欣興Q3營收重登300億元大關創7季來新高 年增19.46%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 17:46
載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重，2024 年第三季營運回升，今 (8) 日公布 2024 年 9 月營收 108.38 億元創 22 個月來新高，月增 0.13%，年增 23.73%，2024 年第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，爲 7 季以來新高。
欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，2024 年 1-9 月營收累計爲 859.92 億元，年增 9.76%。
欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，公司對下半年營運提出正向看法，2024 年第三季業績有機會出現小幅季成長，且 2024 年下半年可望優於上半年，而且在 IC 載板與 PCB 稼動率升溫。
欣興今年的資本支出將增加到 254 億元。欣興董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。
欣興 2024 年資本支出中，至少有 35 億元用於泰國廠的建廠，欣興泰國廠預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。
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