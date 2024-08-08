欣興Q3營運用數字說話 7月營收重返百億元創19個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 17:21

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載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重，也看好第三季營運回升，今 (8) 日公布 2024 年 7 月營收突破 100 億元達 100.51 億元，創 19 個月來新高，月增 13.3%，年增 17.3%，2024 年 1-7 月營收 643.31 億元，年增 6.56%。

欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，公司對下半年營運提出正向看法，2024 年第三季業績有機會出現小幅季成長，且 2024 年下半年可望優於上半年，而且在 IC 載板與 PCB 稼動率升溫。

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欣興指出，2024 年第三季 AI 相關產品包含 AI 伺服器 AI PC 及 AI 智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節成長趨勢，第三季有機會小幅季成長，載板以及 PCB 事業部表現有望優於上半年。

欣興日前董事會再追加 2024 年資本支出預算 12 億元，追加後在今年的資本支出將增加到 254 億元。欣興董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。

欣興 2024 年資本支出中，至少有 35 億元用於泰國廠的建廠，欣興泰國廠預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。

欣興董事長曾子章先前在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。

欣興最新財報顯示，欣興電子 2024 年第二季營收 278.77 億元，創 6 季以來新高，但毛利率下滑爲 13.21%，季減 3.05 個百分點，年減 7 個百分點，第二季稅後純益 15.95 億元，季減 34.45%，年減 33.22%，單季每股純益 1.05 元。

欣興在 2024 年上半年營收 542.8 億元，毛利率 14.69%，年減 5.7 個百分點；上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。