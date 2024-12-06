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鉅亨速報

營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)11月營收3.22億元年增率高達283.07％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15


錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.22億元，年增率283.07%，月增率37.69%。

今年1-11月累計營收為16.11億元，累計年增率85.81%。

最新價為149元，近5日股價上漲11.68%，相關半導體業上漲6.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-122 張
  • 外資買賣超：-127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.22億 283% 38%
24/10 2.34億 176% 6%
24/9 2.20億 180% 19%
24/8 1.84億 18% 52%
24/7 1.21億 2% -21%
24/6 1.52億 81% 65%

錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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