欣興曾子章 ：PCB市場明年下半年好轉但載板復甦略提前
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 17:46
PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW)2024 年第三季營運回升，第三季單月營收都維持 100 億元之上，2024 年第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，並爲 7 季以來新高，欣興董事長曾子章說，PCB 大環境要到明年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早 3、4 個月好轉。
同時，今天出席「第 25 屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2024）的曾子章認為，而 AI 應用在市場中表現突出，預計 2025 年會有更好的表現，AI 占比也會逐漸提升。
欣興 2024 年 9 月營收 108.38 億元創 22 個月來新高，月增 0.13%，年增 23.73%，2024 年第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，爲 7 季以來新高。
欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，2024 年 1-9 月營收累計爲 859.92 億元，年增 9.76%。
欣興預計 10 月 29 日公布 2024 年第三季財報。
欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，公司對下半年營運提出正向看法，2024 年第三季業績有機會出現小幅季成長，且 2024 年下半年可望優於上半年，而且在 IC 載板與 PCB 稼動率升溫。欣興今年的資本支出將增加到 254 億元。欣興董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。
欣興 2024 年資本支出中，至少有 35 億元用於泰國廠的建廠，欣興泰國廠預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。
欣興電子 2024 年第二季營收 278.77 億元，創 6 季以來新高，但毛利率下滑爲 13.21%，季減 3.05 個百分點，年減 7 個百分點，第二季稅後純益 15.95 億元，季減 34.45%，年減 33.22%，單季每股純益 1.05 元。欣興在 2024 年上半年營收 542.8 億元，毛利率 14.69%，年減 5.7 個百分點；上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。
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