欣興Q3稅後純益創18季新低 1-9月淨利下滑44% EPS 3.3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 17:30

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載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，2024 年第三季營收成長但獲利反向下滑，欣興今 (29) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元；2024 年 1-3 季稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。

欣興 2024 年第三季營收 317.12 億元，毛利率 15.58%，季增 2.37 個百分點，年減 4.12 個百分點，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元。

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欣興 2024 年前三季營收 859.92 億元，年增 9.76%。毛利率 15.02%，年減 4.68 個百分點，稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。

欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，也爲 7 季以來新高。但今天公布的最新財報並不如預期。

欣興董事長曾子章先前出席 TPCA Show 2024 時說，PCB 大環境要到明年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早 3、4 個月好轉。而 AI 應用在市場中表現突出，預計 2025 年會有更好的表現，AI 占比也會逐漸提升。

欣興今年的資本支出將增加到 254 億元。欣興決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。