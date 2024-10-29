欣興Q3稅後純益創18季新低 1-9月淨利下滑44% EPS 3.3元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 17:30
載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，2024 年第三季營收成長但獲利反向下滑，欣興今 (29) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元；2024 年 1-3 季稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。
欣興 2024 年第三季營收 317.12 億元，毛利率 15.58%，季增 2.37 個百分點，年減 4.12 個百分點，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元。
欣興 2024 年前三季營收 859.92 億元，年增 9.76%。毛利率 15.02%，年減 4.68 個百分點，稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。
欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，也爲 7 季以來新高。但今天公布的最新財報並不如預期。
欣興董事長曾子章先前出席 TPCA Show 2024 時說，PCB 大環境要到明年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早 3、4 個月好轉。而 AI 應用在市場中表現突出，預計 2025 年會有更好的表現，AI 占比也會逐漸提升。
欣興今年的資本支出將增加到 254 億元。欣興決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。
欣興 2024 年資本支出中，至少有 35 億元用於泰國廠的建廠，欣興泰國廠預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。
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