〈台股開盤〉熱錢帶「急牛」報喜 台股平盤震盪待補量攻堅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 09:30
在南韓閃電戒嚴及解嚴戲劇性變化後，台股在台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤漲逾 1%，連動台積電現貨股價早盤以 1070 元開出後向上 ，進一步推升大盤以 23308.29 點開出，早盤電子股指數也大漲 0.69% 回應，市場專家認為大盤技術指標獲得扭轉並站所有均，後續表現將視量能能否跟上進一步攻堅本波段高點。
今天早盤電子股以半導體及上游原原料走強，包括富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)，及 BBU 概念股包括凱美 (2375-TW)、九豪 (6127-TW)、立隆電 (2472-TW)、日電貿 (3090-TW)、金山電 (8042-TW)、華容 (5328-TW) 等昨日漲停被動元件電容族群也走強。
台北股市 5 日早盤 23308.29 點開出，早盤指數最低 23265.12 點，最高 23387.17 點，預計全場成交值 3826 億元，盤中金融股、電子、營建及觀光指數走高上漲。
資深證券分析師簡伯儀指出，大盤有待進一步放大最可能攻堅，同時大盤走勢要注意投信作帳、集團股及半導體族群。
台股權值股台積電、鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW)、聯發科 (2454-TW) 今天早盤維持平盤附近震盪，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 股價下挫。
IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤全數下跌。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤也全數走跌。
台股昨日三大法人合計買超 271.96 億元。其中外資買超 258.6 億元，投信賣超 28.81 億元，自營商買超 42.18 億元。
統一證券指出，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台廠衝擊不大。僅管 FED 主席鮑爾重申降息須謹慎，然美股多頭氣盛持續上漲。台股根據過往 20 年統計，11 月收黑 12 月上漲機率逾 90%，台股 12 月作帳行情啟動，技術面短多確立，盤面類股及個股呈現百花齊放輪動上漲，後續仍須觀察外資期貨空單和成交量變化。
操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強。選股方向上以 AI 概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。
今天早晨美收盤方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申降息須謹慎，美國經濟狀況非常良好，美股三大指數均創歷史新高紀錄，道瓊收盤首度升破 45000 點。亞馬遜與蘋果同創盤中歷史新高。AI 晶片寵兒輝達股價接近歷史高位。Salesforce 因財測報喜而飆漲。
收盤美股指數，美股道瓊指數上漲 308.51 點，或 0.69%，收 45,014.04 點。 那斯達克指數上漲 254.21 點，或 1.3%，收 19,735.12 點。S&P 500 指數上漲 36.61 點，或 0.61%，收 6,086.49 點。費城半導體指數上漲 85.92 點，或 1.71%，收 5,121.78 點。NYSE FANG + 指數上漲 284.19 點，或 2.24%，收 12,969.51 點。
費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 升 0.47%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.09%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.29%；AMD (AMD-US) 上漲 1.42%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.48%；美光 (MU-US) 上漲 3.37%。
台股 ADR 僅聯電走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%。
包括大立光、鴻海及台虹 (8039-TW) 今天都將公布 202411 月營收。
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