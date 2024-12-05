〈台股開盤〉熱錢帶「急牛」報喜 台股平盤震盪待補量攻堅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 09:30

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在南韓閃電戒嚴及解嚴戲劇性變化後，台股在台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤漲逾 1%，連動台積電現貨股價早盤以 1070 元開出後向上 ，進一步推升大盤以 23308.29 點開出，早盤電子股指數也大漲 0.69% 回應，市場專家認為大盤技術指標獲得扭轉並站所有均，後續表現將視量能能否跟上進一步攻堅本波段高點。

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台北股市 5 日早盤 23308.29 點開出，早盤指數最低 23265.12 點，最高 23387.17 點，預計全場成交值 3826 億元，盤中金融股、電子、營建及觀光指數走高上漲。

資深證券分析師簡伯儀指出，大盤有待進一步放大最可能攻堅，同時大盤走勢要注意投信作帳、集團股及半導體族群。

台股昨日三大法人合計買超 271.96 億元。其中外資買超 258.6 億元，投信賣超 28.81 億元，自營商買超 42.18 億元。

統一證券指出，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台廠衝擊不大。僅管 FED 主席鮑爾重申降息須謹慎，然美股多頭氣盛持續上漲。台股根據過往 20 年統計，11 月收黑 12 月上漲機率逾 90%，台股 12 月作帳行情啟動，技術面短多確立，盤面類股及個股呈現百花齊放輪動上漲，後續仍須觀察外資期貨空單和成交量變化。

操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強。選股方向上以 AI 概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

今天早晨美收盤方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申降息須謹慎，美國經濟狀況非常良好，美股三大指數均創歷史新高紀錄，道瓊收盤首度升破 45000 點。亞馬遜與蘋果同創盤中歷史新高。AI 晶片寵兒輝達股價接近歷史高位。Salesforce 因財測報喜而飆漲。

收盤美股指數，美股道瓊指數上漲 308.51 點，或 0.69%，收 45,014.04 點。 那斯達克指數上漲 254.21 點，或 1.3%，收 19,735.12 點。S&P 500 指數上漲 36.61 點，或 0.61%，收 6,086.49 點。費城半導體指數上漲 85.92 點，或 1.71%，收 5,121.78 點。NYSE FANG + 指數上漲 284.19 點，或 2.24%，收 12,969.51 點。

台股 ADR 僅聯電走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%。