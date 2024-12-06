〈台股開盤〉台積電熄火、18千金跌多漲少 電子五哥挺身維繫紅盤
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 09:48
美股四大指數 5 日皆墨，今 (6) 日台股攻勢減弱，早盤以平高盤 23278.68 點開出，漲 10.74 點，而在台積電走弱下，由紅翻黑，最低來到 23276.94 點，不過鴻海及電子五哥等齊心走紅，再度翻紅，呈平盤震盪格局，早盤估量 3834 億元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 10 元，漲近 1%，來到 1065 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲約 0.5%，收 1330 元；日月光 (3711-TW) 漲逾 1%；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均約於平盤上方遊走。
台股 18 千金榮景重現，本周高舉多頭大旗，今天漲跌互見。AI 類股部分，千金股緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%、世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 2%；伺服器類股，緯創 (3231-TW) 漲近 3%、英業達 (2356-TW) 漲 1%，和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 均於平盤上方遊走
遊戲機旺季及任天堂 Switch 2 傳出即將量產，帶動相關供應鏈及電競類股走強，Switch 2 供應鏈部分，偉詮電 (2436-TW) 飆漲停、旺宏 (2337-TW) 漲逾 2%；電競類股部分，技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 紛紛走紅。
資訊族群類股走勢仍強勁，資通 (2471-TW) 漲逾 7%；零壹 (3029-TW) 漲近 4%；邁達特 (6112-TW) 漲逾 3%；精誠 (6214-TW) 漲近 3%；凌群 (2453-TW) 漲近 2%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉台股4天漲千點 外資買超縮手、CPI又突破警戒線、外資11月轉淨匯出
- 〈台股開盤〉熱錢帶「急牛」報喜 台股平盤震盪待補量攻堅
- 〈台股開盤〉隔岸觀看南韓一夜戒嚴鬧劇 光通訊點火漲逾百點站穩月線
- 盤中速報 - 台積電(TSM-US)大漲5.1%，報194.07美元
上一篇
下一篇