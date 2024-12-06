search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉台積電熄火、18千金跌多漲少 電子五哥挺身維繫紅盤

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 09:48

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電熄火電子五哥挺身而出 早盤由黑翻紅。(圖：shuttetstock)

美股四大指數 5 日皆墨，今 (6) 日台股攻勢減弱，早盤以平高盤 23278.68 點開出，漲 10.74 點，而在台積電走弱下，由紅翻黑，最低來到 23276.94 點，不過鴻海及電子五哥等齊心走紅，再度翻紅，呈平盤震盪格局，早盤估量 3834 億元。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 10 元，漲近 1%，來到 1065 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲約 0.5%，收 1330 元；日月光 (3711-TW) 漲逾 1%；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均約於平盤上方遊走。


台股 18 千金榮景重現，本周高舉多頭大旗，今天漲跌互見。AI 類股部分，千金股緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%、世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 2%；伺服器類股，緯創 (3231-TW) 漲近 3%、英業達 (2356-TW) 漲 1%，和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 均於平盤上方遊走

遊戲機旺季及任天堂 Switch 2 傳出即將量產，帶動相關供應鏈及電競類股走強，Switch 2 供應鏈部分，偉詮電 (2436-TW) 飆漲停、旺宏 (2337-TW) 漲逾 2%；電競類股部分，技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 紛紛走紅。

資訊族群類股走勢仍強勁，資通 (2471-TW) 漲逾 7%；零壹 (3029-TW) 漲近 4%；邁達特 (6112-TW) 漲逾 3%；精誠 (6214-TW) 漲近 3%；凌群 (2453-TW) 漲近 2%。

文章標籤

台股開盤台積電美股

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1070-0.47%
仁寶38.450.26%
精誠1494.20%
邁達特56.74.04%
零壹139.55.28%
資通55.35.94%
微星174.50.29%
華碩595-0.83%
技嘉2820.18%
旺宏22.12.79%
偉詮電63.49.88%
和碩94.40.64%
英業達50.50.60%
緯創1202.56%
世芯-KY25900.58%
緯穎23852.58%
廣達2981.36%
鴻海199.50.25%
聯電43.55-0.11%
日月光投控1612.22%
聯發科13250.00%
凌群58.92.26%
台積電204.31.80%
聯電 ADR6.59-2.08%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.16
加權指數法興(購) 槓桿6.65
加權指數法興(售) 槓桿6.27
加權指數法興(售) 槓桿7.15

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
精誠

75%

勝率

#上升三紅K

偏強
精誠

75%

勝率

#均線指標上攻

偏強
精誠

75%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
精誠

75%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
精誠

75%

勝率

延伸閱讀


Empty