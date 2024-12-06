〈台股開盤〉台積電熄火、18千金跌多漲少 電子五哥挺身維繫紅盤

美股四大指數 5 日皆墨，今 (6) 日台股攻勢減弱，早盤以平高盤 23278.68 點開出，漲 10.74 點，而在台積電走弱下，由紅翻黑，最低來到 23276.94 點，不過鴻海及電子五哥等齊心走紅，再度翻紅，呈平盤震盪格局，早盤估量 3834 億元。