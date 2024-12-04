〈台股開盤〉隔岸觀看南韓一夜戒嚴鬧劇 光通訊點火漲逾百點站穩月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 09:36
台股今 (4) 日不受南韓旋風戒嚴、解嚴影響，台積電漲 10 元衝高，激勵大盤漲逾百點，最高漲至 23199.97 點，持續站穩 23000 點及月線，預估成交量 3100 億元。光通訊族群今天為盤面亮點。
權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅約 0.95%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，不過聯發科 (2454-TW) 小跌 0.38%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.51%，台達電 (2308-TW) 漲 0.51%，日月光 (3711-TW) 則小跌 0.32%。
光通訊族群今天表現強勢，眾達 - KY(4977-TW) 奪博通大單，獨家供應最新全光交換機雷射光封裝，激勵眾達 - KY 亮燈漲停鎖住 143 元。統新 (6426-TW) 則受惠美國 BEAD 法案，有望取得新客戶訂單，同樣強攻漲停鎖住 97.3 元。此外，前鼎 (4908-TW) 也漲逾半根停板，華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW) 則漲 1 至 2%。
任天堂 Switch 2 即將進入量產，台系供應鏈今天也紛紛表態，除鴻海漲逾 1% 外，旺宏 (2337-TW) 漲勢強勁，漲逾半根停板，偉詮電 (3426-TW) 漲近 2%，鴻準 (2354-TW) 也小漲表態。
美股四大指數漲跌互現，美股道瓊指數下跌 76.47 點或 0.17%，收 44705.53 點；那斯達克指數上漲 76.96 點或 0.4%，收 19480.91 點；S&P 500 指數上漲 2.73 點或 0.05%，收 6049.88 點；費城半導體指數下跌 19.46 點或 0.38%，收 5035.86 點。
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