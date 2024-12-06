迎超高齡社會挑戰 新光保全用智慧醫療點亮安心生活

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 11:09

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「台灣醫療科技展」從 12 月 5 至 8 日在南港展覽一館盛大展開，新光保全 (9925-TW) 聯合事業群新誼整合、新保生活關懷，以及關係企業新光醫院、昕新智慧診所等友好企業共同展出，為即將來臨的「超高齡社會」，並強化企業社會責任，提供 2025 年更多元的創新解方。在展覽會中特別聚焦於智慧自動化醫療技術。

同時，新光保全並以 ESG 商業方案為核心，滿足產業日益多樣化的需求，致力於提升民生照護水準，改善生活品質。

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新光保全指出，這次新誼整合與新光醫院聯合展出多功能智慧機器人，功用包含導覽、藥品物品遞送及行動協助等，在遞送導覽方面，機器人可協助病患了解院內設施，並支援護理人員將物品送至病床；於藥品遞送方面，針對管制藥還有上鎖與權限機制，以因應藥品安全需求；而在人員運載方面，機器人以「Follow-Me」技術協助行動不便病患能順利前往診間。

新誼整合並提供智慧就診系統、智慧櫃檯系統與智慧 Kiosk 自助服務機等解方，這些創新應用不僅能提升醫療服務效率，更加快人性化科技的腳步以提供民眾安心的生活。