高盛預測12月聯準會降息25基點 但可能提前按下暫停鍵

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-06 13:30

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高盛策略師預測，美國聯準會將在 12 月、1 月和 3 月連續降息 25 個基點，隨後在 6 月和 9 月進一步降息。

然而，他們指出，聯準會官員最近的言論，增加了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能比之前預期更早放慢降息步伐的可能性，最早可能在 12 月或 1 月的會議上。

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在紐約時報的 DealBook 峰會上，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 強調，最近的數據表明，央行在將政策調整為中性立場時可以「更加謹慎」。

鮑爾強調了經濟的強勁表現，並指出，自 9 月 FOMC 會議以來，勞動力市場有所改善，下行風險減弱，增長超出預期，通膨「略高」。FOMC 其他成員也紛紛表示，可能採取更審慎的利率正常化方法。

聯準會理事 Christopher Waller 在美國經濟研究所貨幣會議上發表演說時表示，他目前「傾向支持在 12 月會議上降息」。不過，他承認，最近的通膨報告 “引發了人們的擔憂，即 FOMC 應考慮在 12 月保持政策利率不變”，並且如果即將公布的數據顯示「通膨放緩、經濟放緩但仍穩健的預測是錯誤的」，他將支持本月保持政策利率不變。