比特幣突破10萬美元！美降息有望 SEC主席換人 Fed鮑爾以黃金相比 市場信心大振

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 12:30

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市場背景

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過去一周，市場幾乎已將 2025 年額外降息的預期完全納入考量，12 月降息的機率從平盤上升至約 75%。根據美國供應管理協會（ISM）的最新報告，11 月份服務業活動增長放緩，這進一步提升了投資者對降息的信心。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三表示美國經濟狀況良好，但並未強烈反對市場對降息的預期。

本周初 Fed 理事 Christopher Waller 表示，他傾向於支持在 12 月降息。

RBC 資本市場首席經濟學家 Su-Lin Ong 指出，「美國的數據持續顯示出相當的韌性」，並提到亞特蘭大 Fed 預測，第四季 GDP 增長將達到 3.2%。

在亞洲市場，MSCI 亞太指數稍微下跌，香港市場的賣壓抵消了澳大利亞和日本的漲幅。日本日經指數上漲約 0.6%，創下三周新高，而香港恒生指數則下跌約 0.8%。

比特幣的突破

比特幣在周四早盤交易中報價 98200 美元，隨後突破 10 萬美元大關，創下 101438.9 美元的新高，漲幅達到 5.9%，主要係因市場樂觀預期候任的川普總統將放寬監管。

川普提名 Paul Atkins 擔任美國證券交易委員會（SEC）主席，取代現任 SEC 主席 Gary Gensler 。有別於 Gensler 過去兩年高調打擊加密貨幣的立場，Atkins 被認為是支持加密貨幣的專家，這一消息令市場振奮。

與此同時，Fed 主席鮑爾在一次活動中將比特幣比喻為黃金，而不是美元的替代品，並強調其作為投機工具的特性，這也進一步刺激了市場情緒。

2024 年迄今，比特幣的交易價格上漲 140% 左右，其中大部分漲幅是在川普當選後的 11 月所發生。

投資者的反應

渣打銀行數位資產研究全球主管 Geoff Kendrick 表示：「歸根結底，這只是一個數字。」

「但現實是，我們之所以能夠達到這個水準，是因為該行業今年已經變得制度化，而這主要是 ETF 的流入，」他指的是今年早些時候批准的比特幣 ETF。

隨著比特幣的價格回升、歐洲零售銷售數據和德國工廠訂單的發布，市場聚焦周五的美國就業數據上，強勁的數據可能會逆轉債市走勢。

總結