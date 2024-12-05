比特幣突破10萬美元！美降息有望 SEC主席換人 Fed鮑爾以黃金相比 市場信心大振
鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 12:30
隨著美股創新高，亞洲股市周四 (5 日) 交易漲跌不一，由於小非農就業數據不及預期，市場對美國聯邦儲備局 (Fed) 降息的預期進一步升高。標普 500 指數、納斯達克和道指前一晚均創下歷史新高，而比特幣也再次逼近 10 萬美元的心理關口，隨後周四終於突破。
市場背景
過去一周，市場幾乎已將 2025 年額外降息的預期完全納入考量，12 月降息的機率從平盤上升至約 75%。根據美國供應管理協會（ISM）的最新報告，11 月份服務業活動增長放緩，這進一步提升了投資者對降息的信心。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三表示美國經濟狀況良好，但並未強烈反對市場對降息的預期。
本周初 Fed 理事 Christopher Waller 表示，他傾向於支持在 12 月降息。
RBC 資本市場首席經濟學家 Su-Lin Ong 指出，「美國的數據持續顯示出相當的韌性」，並提到亞特蘭大 Fed 預測，第四季 GDP 增長將達到 3.2%。
在亞洲市場，MSCI 亞太指數稍微下跌，香港市場的賣壓抵消了澳大利亞和日本的漲幅。日本日經指數上漲約 0.6%，創下三周新高，而香港恒生指數則下跌約 0.8%。
比特幣的突破
比特幣在周四早盤交易中報價 98200 美元，隨後突破 10 萬美元大關，創下 101438.9 美元的新高，漲幅達到 5.9%，主要係因市場樂觀預期候任的川普總統將放寬監管。
川普提名 Paul Atkins 擔任美國證券交易委員會（SEC）主席，取代現任 SEC 主席 Gary Gensler 。有別於 Gensler 過去兩年高調打擊加密貨幣的立場，Atkins 被認為是支持加密貨幣的專家，這一消息令市場振奮。
與此同時，Fed 主席鮑爾在一次活動中將比特幣比喻為黃金，而不是美元的替代品，並強調其作為投機工具的特性，這也進一步刺激了市場情緒。
2024 年迄今，比特幣的交易價格上漲 140% 左右，其中大部分漲幅是在川普當選後的 11 月所發生。
投資者的反應
標普 500 指數期貨小幅下滑，歐洲期貨下跌 0.3%。德國股市在一周內上漲 4%，達到歷史高位。市場分析師指出，儘管目前的數據顯示美國經濟仍然強勁，但市場可能對降息的預期過於樂觀。
渣打銀行數位資產研究全球主管 Geoff Kendrick 表示：「歸根結底，這只是一個數字。」
「但現實是，我們之所以能夠達到這個水準，是因為該行業今年已經變得制度化，而這主要是 ETF 的流入，」他指的是今年早些時候批准的比特幣 ETF。
隨著比特幣的價格回升、歐洲零售銷售數據和德國工廠訂單的發布，市場聚焦周五的美國就業數據上，強勁的數據可能會逆轉債市走勢。
總結
比特幣的漲勢顯示出市場對未來加密貨幣監管程度的期待，並反映了投資者對於即將到來的政策變化的敏感反應。隨著比特幣叩關 10 萬美元，可能預示加密貨幣有更大實力，未來幾天的市場動向值得密切關注。
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