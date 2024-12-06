美股市值時隔逾22年再佔全球一半！專家：川普勝選後 資金再次加速流入

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 16:25

‌



最新數據顯示，全球資金再次加速流入美國股市，這一情形也讓美股市值佔全球股市比重超過一半，主要受惠於大型科技企業市值不斷走漲，蘋果日前更重返全球市值王寶座。

根據基金追蹤機構 EPFR 數據，今年流入美股基金的資金達到 4400 億美元，創 2021 年來新高，歐股基金則連續 22 個月呈現淨流出。

‌



資金持續流入也推高美股，道瓊工業平均指數周三 (4 日) 刷新 3 天來高點。根據 FactSet 統計數據，美國企業截至今年 11 月底的總市值達到 63 兆美元，佔全球股市比重達 51%。

最近一次美股市值在月底時在全球佔比超過 50% 是發生在 2002 年 3 月，當時正處於網路泡沫破裂時期。

另按 FactSet 跟國際貨幣基金 (IMF) 數據計算，截至今年 11 月底，美股總市值除以美國國內生產毛額 (GDP) 得出的數值約為 2.2 倍，在全球排十大經濟體中排名最高，日本則以逾 1.5 倍緊追其後，印度則排在第三。

瑞銀 SuMi TRUST 財富管理投資長青木大樹說：「除美國外，找不到任何能對全球起到拉動作用的經濟體。」該合資公司 10 月將美股投資評等上調至「看漲」，認為隨著吸引優秀人才和實力企業的美國資本市場的不斷深化，較高的股價可以被接受。

根據經濟合作發展組織 (OECD) 數據，從創投金資額佔 GDP 比重來看，排在第一的美國高出第二名加拿大一倍以上，上市後股價也漲勢可觀，成為大型科技企業誕生的力量。

目前，全球市值排百大企業中，有 63 家是美國企業，比 2010 年底的 37 家成長七成，主要因為蘋果和輝達等科技企業在此期間崛起。

根據 EPFR 數據，自上月大選確定川普重返白宮後，更出現資金加速向美國集中的趨勢。

若川普主張的關稅上調得以實施，將導致全球貿易停滯，對歐洲和中國經濟造成打擊，美國企業則將得益於監管鬆綁和減稅政策延長。