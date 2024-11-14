技嘉新款伺服器創SPEC CPU效能紀錄 整數、浮點運算勝出
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 18:15
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技（Giga Computing）今 (14) 日宣布，其最新款 R183-Z93 伺服器在 SPEC CPU 2017 基準測試中，創下多項效能紀錄，在整數運算與浮點運算測試中擊敗美超微 (SMCI-US)、戴爾 (DELL-US) 等對手。
搭載 AMD EPYC 9965 處理器的 R183-Z93，在整數運算測試中創下基礎分數 3,100、峰值分數 3,280 的佳績，擊敗了華碩 (2357-TW) 、戴爾、美超微等多家競爭對手。
在浮點運算測試上，R183-Z93 同樣表現出色，以基礎分數 2,380 及峰值分數 2,620 領先群雄；採用 AMD EPYC 9755 處理器的版本，也在整數及浮點運算測試中，分別達到基礎分數 2,720 及 2,320 的優異成績。
技嘉表示，此次測試成績突顯公司在高效能運算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 領域的技術實力，透過與 AMD(AMD-US) 的緊密合作，能為科學研究、財務建模及大規模數據分析等高負載應用提供最佳效能。
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