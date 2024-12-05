集邦科技：MetaQuest 帶動 MicroLED應用 2028年市占突破30%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 17:17
集邦科技 (Trend Force) 今 (5) 日召開「LED forum 2024 顯示科技展望 – Micro LED x 技術進化 x 應用革新」研討會上，研究部副總經理邱宇彬表示，MetaQuest 採用 MicroLED 光機，帶動 AR 市場熱度上升，MicroLED 在 AR 領域市占更可望在 2030 年突破 30%。
集邦科技提到，在 AR 領域，目前主要競爭技術包含矽基 OLED、LCoS、Lanning 及 DLP 等；其中矽基 OLED 已可實現 4000 PPI 以上解析度，LCoS 透過新型 Wisky 光學系統，可將光機體積從 5cc 縮減至 1cc，而 DLP 則著重於提升亮度 30% 並降低 50% 功耗。
集邦科技表示，儘管大型顯示器與穿戴裝置市場目前處於低迷，但 MicroLED 在車用顯示領域展現三大優勢，包括彈性化外型可支援不規則設計、高效率的透明顯示表現，以及優異的環境適應性，至 2028 年，車用 MicroLED 顯示器產值可望達 1 億美元。
集邦指出，MicroLED 技術發展已從顯示應用延伸至光通訊、生物科技、醫療領域及車燈等非顯示領域，特別在光通訊方面，隨著 AI 伺服器對傳輸需求提升，MicroLED 已具備應用基礎。
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