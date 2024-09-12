〈錼創法說〉布局多元應用領域 攜手友達、晶元打造Micro LED 生態系

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-12 18:43

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LED 廠錼創科技 - KY(6680) 今 (12) 日召開法人說明會，錼創總經理林子暘表示隨著 Micro LED 技術的成熟，將積極布局多元應用領域，包括車用、AR/VR，並與晶元光電、友達 (2409-TW) 等廠商合作，打造 Micro LED 生態系。

為因應市場需求，錼創科技採取多管齊下的策略，在產品多元化方面，除了現有的電視和穿戴裝置外，公司正積極開發透明顯示器、AR 顯示器 (現稱 AI GLASS) 等新應用；此外，錼創與友達合作開發裸視 3D 顯示技術，並與群創合作開發大尺寸顯示器，可望為公司帶來新動能。

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林子暘提到，車用市場是錼創科技重點布局的領域之一，目前已與美系和德系車廠接觸，Micro LED 技術獲得正面回饋，正進行小量生產和概念車驗證，同時尋找合作夥伴以擴大產能。

林子暘表示，Micro LED 目前的瓶頸是產能和成本，而錼創採取小量擴產策略，同時尋求上下游合作夥伴共同創造產能，目前已與晶元光電和友達合作，提供 Turnkey Solution(統包方案)，打造 Micro LED 生態系。