車用玻璃型透明 LED 顯示器上路 為Micro LED廠錼創、富采照亮前路
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-17 09:34
住友化學子公司東友 Fine Chem 日前宣布，已成功開發「玻璃型透明 LED 顯示器」，瞄準電動巴士市場，並於 9 月在韓國販售，有望為 Micro LED 帶來新動能，錼創 - KY、富采已在 Micro LED 佈局許久，可望受益。
東友 Fine Chem 運用獨特微細加工技術，成功研發出高透過率和高解析度的透明 LED 顯示器，可以在不阻礙視線的情況下安裝，使用者能同時看到顯示內容和背景景象，住友化學集團目標瞄準韓國電動巴士及室內外指示牌、建築物外牆等多元化用途，預計創造數十億日圓的產值。
透明 LED 和 Micro LED 技術的結合為產業帶來新的可能性，Micro LED 的微小尺寸和高亮度特性，使其非常適合應用於透明顯示器，錼創 - KY(6854-TW) 和富采 (3714-TW) 可望受益。
錼創在透明 Micro LED 技術上取得重大進展，近期在半導體上展示的透明 Micro LED 顯示器透明度高達 65%，為業界領先水準；而富采集團部分，同樣投注大量資源於 Micro LED ，並提升 COW (Chip on Wafer) 的均勻性，根據客戶需求提供 COC (Chip on Carrier) 以及晶圓級封裝技術。
隨著 5G 技術的普及和物聯網的發展，透明 LED 顯示器將在智慧城市建設、車載應用、零售百貨等領域扮演越來越重要的角色。根據 TrendForce 的報告，到 2027 年，透明 LED 市場規模有望達到 2.38 億美元。
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