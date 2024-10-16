〈焦點股〉錼創-KY Micro LED 訂單成長 9月由虧轉盈 股價跳空漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 12:14

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Micro LED 廠錼創 - KY(6584-TW) 旗下 Micro LED 訂單穩定增加，隨技術成熟，毛利率逐漸走俏，帶動 9 月稅後純益達 4,127 萬元，年增 2.36 倍，每股純益 0.39 元，相較第二季已由虧轉盈，激勵今 (16) 日股價開盤跳空漲停，來到 138.5 元。

證交所公告，錼創 - KY 近日漲跌幅及成交量過大，故列為注意股，公布 9 月自結營收 2.2 億元，月增 19.4%、年增 180.4%；稅前盈餘及稅後純益均為 4127 萬元，年增 2.3 倍，每股純益 0.39 元，相較第二季每股虧損 3.1 元，已由虧轉盈。

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