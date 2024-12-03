研調： 聚焦AR與車用應用 2028年Micro LED晶片產值將達4.89億美元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-03 17:57

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市調機構 TrendForce 最新研究指出，2024 年 Micro LED 晶片產值將達 3,880 萬美元，主要來自大型顯示器貢獻，隨著車用顯示需求具體化，以及 AR 眼鏡全彩化方案日漸成熟，預計 2028 年產值可望成長至 4.89 億美元。

TrendForce 分析，Micro LED 產業 2024 年面臨多重挑戰，包括晶片微縮化進展放緩影響降本速度，以及終端需求因顯示器價格高昂而疲弱，導致大型顯示器產品出貨規模難以擴大，而穿戴式裝置競爭焦點轉向軟體優化，間接阻礙新型顯示面板的導入。

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在技術層面，業界短期以改變驅動設計方案提高背板良率，藉此優化產出效率並降低成本；中長期則著重於放大背板尺寸，以減少拼接所需背板數量；另外，業界也致力於透過微結構與反射結構設計，提升出光效率並降低光損耗率。

TrendForce 指出，隨著巨量移轉良率提升，新的挑戰轉向檢修技術，雖然業界在傳統 LED 已有完整檢測方案，但應用在量大且晶片尺寸極小的 Micro LED 上仍有改善空間。