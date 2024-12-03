微軟下周討論是否投資比特幣！微策略創辦人：比特幣是企業最好的保值資產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-03 11:20

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微軟 (MSFT-US)下周二 (10 日) 將開會投票決定是否投資比特幣(BTC) 前，微策略 (MicroStrategy)(MSTR-US) 創辦人 Michael Saylor 最新表示，若比特幣被完全接受，微軟市值有望增加 5 兆美元。他並預測，比特幣市值將從目前的 2 兆美元成長至 2045 年的 280 兆美元。

Saylor 在微軟投票開始前夕向其董事會進行 3 分鐘簡報，闡明為什麼應該採用比特幣，並提出比特幣是下一波技術革新的核心機會，建議微軟採用比特幣作為核心企業戰略。

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這位比特幣超級多頭在簡報中表示，21 世紀最大數位化轉型是資本轉型，而比特幣就是數位資本。數位資本在經濟上和技術上都優於實物資本，長期資本正轉變為數位資本。比特幣提供類似於擁有建築物的優勢，但沒有明顯的、固定資產的負債，如不用課稅、無需考慮交通、租戶、侵權行為、天氣因素、建築腐蝕和監管機構等。

Saylor 還說，比特幣是當前全球第七大資產，微軟當前年度經常性收入 (ARR) 是 18%，而比特幣的 ARR 是 62%。若微軟動用包括資金、債務、現金流、回購和股利在內的所有公司資源來購買比特幣，股價到 2034 年可能會上看每股 584 美元。

此外，這一策略可能為微軟貢獻近 5 兆美元的市值，同時顯著降低其風險價值，目前微軟的風險企業價值嚴重依賴於未來的獲利預測。

Saylor 也指出，比特幣由數位、政治和經濟力量提供保障，當前比特幣網路算力超過 750 Exahash，有 6.22 億使用者，比特幣持有者達 4 億名。根據四年的年度資產表現圖，比特幣是企業資產負債表中表現最好的非相關資產。比特幣的年度表現比微軟高出 10 倍，債券的表現則更不盡人意。企業股票的卓越表現離不開比特幣。自 2020 年 8 月 10 日微策略採用比特幣策略以來，股價漲幅 3045%，微軟股價漲幅僅 103%。