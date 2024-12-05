通用汽車宣布：中國業務減記和重組成本 將超過50億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 10:20

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通用汽車周三（4 日）表示，將減記在中國合資公司的股份價值 26 億至 29 億美元，幾乎減半。此外，通用汽車還預計，由於工廠關閉等重組行動，將產生 27 億美元的費用，旨在使其中國業務恢復盈利能力。

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當天通用汽車股價下跌 0.56%，年初至今上漲 48%。

今年 10 月，通用汽車執行長 Mary Barra 表示，將在本季採取措施，讓業務可持續和盈利。財務長 Paul Jacobson 在周三投資者會議上說，預計在中國扭虧為盈不需要母公司更多的現金，並計劃在 2025 年恢復盈利。