通用汽車宣布：中國業務減記和重組成本 將超過50億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 10:20
中國本土電動車車廠激烈競爭，美國汽車巨擘通用汽車 (GM-US) 中國業務疲軟，預估將在第四季承擔超過 50 億美元的非現金費用。
通用汽車周三（4 日）表示，將減記在中國合資公司的股份價值 26 億至 29 億美元，幾乎減半。此外，通用汽車還預計，由於工廠關閉等重組行動，將產生 27 億美元的費用，旨在使其中國業務恢復盈利能力。
當天通用汽車股價下跌 0.56%，年初至今上漲 48%。
比亞迪 (002594-CN) 等電動車車廠正快速佔領本土市場，消費者對電動車和插電式混合動力車的接納程度也很高，這讓海外傳統汽車製造商措手不及。
今年 10 月，通用汽車執行長 Mary Barra 表示，將在本季採取措施，讓業務可持續和盈利。財務長 Paul Jacobson 在周三投資者會議上說，預計在中國扭虧為盈不需要母公司更多的現金，並計劃在 2025 年恢復盈利。
近年來，通用汽車已經退出了許多海外市場，包括歐洲、印度、澳洲和東南亞部分地區。Barra 表示，仍會堅持在中國的業務。
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