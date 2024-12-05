美券商：是時候減持美股、比特幣了！

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 09:10

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根據美國老虎證券 (US Tiger Securities) 的市場評論，投資者應考慮減少對美股和比特幣的持倉。儘管美國經濟顯示出穩定性，該公司警告稱，隨著估值上升和風險增加，這些資產在邁向 2025 年之際吸引力下降。

老虎證券指出，美股的 CAPE（周期調整本益比）已超過 2021 年的高點，接近網絡泡沫期間的水準。歷史上，這類估值通常預示著更高的回調風險。例如，在 2000 年代初，標普 500 指數從高點下跌超過 50%，並花費 7 年時間才恢復。雖然無法預測 2025 年是否會出現回調或持續上漲，但該券商指出，當前的概率已不再有利於投資者。

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此外，潛在的政策不確定性也增加了風險，包括即將上任的川普政府可能採取的激進關稅措施、移民政策及強勢美元對美國出口的影響。日本的升息和全球報復性措施等地緣政治和宏觀經濟問題，使前景變得更加不明朗。

價格已突破 90000 美元的比特幣也面臨類似挑戰。美國老虎證券表示，比特幣銷售的實現利潤達到歷史新高，這通常與市場高峰期相關。他們還認為，長期持有者的重大拋售以及 FOMO（錯失恐懼）情緒加劇暗示著當前反彈可能接近頂峰。