花旗：估2050年人形機器人市場將達7兆美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-05 15:30

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科技和人工智慧取得了長足的進步，使人形機器人似乎成為不那麼遙遠的現實。花旗分析師預計，到 2050 年，人形機器人市場將達到 7 兆美元。

花旗全球洞察分析師 Rob Garlick 和 Wenyan Fei 近日在《Opening Bid》節目中，探討了未來 25 年人形機器人產業的發展前景。他們認為，機器人並不是什麼新技術，但這項技術正歷經許多新的發展，其中最重要的，就是人工智慧的加入。

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分析師認為，人形機器人最有可能取得重大進展的領域之一是家庭服務。未來，能夠完成疊衣服或修剪草坪等家務的機器人，以及照顧老年人的機器人，可望迎來快速成長。此外，物流、建築和食品配送等領域，也將是人形機器人的重要應用場景。

Fei 說：「我認為到 2050 年，我們預計人形機器人市場將達到 7 兆美元。」

特斯拉 (TSLA-US) 的 Optimus 是目前備受矚目的人形機器人之一，但全球仍有數十家公司正在積極研發類似產品。分析師表示，目前已有超過 50 種不同類型的人形機器人正在開發。

儘管家庭市場潛力巨大，但短期內，人形機器人更可能先在工業領域和勞動市場中廣泛應用。

Garlick 指出，有些人形機器人的投資回報期甚至可以短至 36 周。不過他承認「目前尚不清楚 (從人形機器人到人類員工) 應該使用的替代率。」

不過，他們認為，最終人形機器人如何融入日常生活，將取決於那些有資本投資市場的人。