三地能源子公司特爾電力充電站年底破百 明年上看150座
鉅亨網記者吳承諦 高雄 2024-12-03 14:20
三地能源 (6946-TW) 旗下電動車充電營運商特爾電力擴大市占，目前已建置 56 個快充及 17 個慢充站，其中更完成 6 座 350kW 高功率「超級快充旗艦站」，預計年底達 100 站規模，明年目標進一步拓展至 150 站。
特爾電力已成為全台前三大充電營運商，今年陸續完成新北林口、新北新莊、新竹竹北、南投日月町、高雄中正及美術東等六個旗艦站建置，每座旗艦站配置 350kW 高功率充電設備，最高規格可達四樁八槍，單站投資約 1,500 萬元。
為優化充電體驗，特爾電力推出「Auto Charge 即插即充」功能，只需插入充電槍頭，系統即可自動聯網配置並充電，充電至 80% 電量約需 20 分鐘，透過特爾 APP，車主還可遠端停止充電並即時結算費用。
在站點布局策略上，特爾電力運用集團內自有場域優勢，包括北基加油站、高速公路休息站、飯店及住宅等，可降低租金成本壓力；針對不同使用情境，在停留時間較短的休息站、超商採用 DC 快充，百貨商場、飯店等地則設置 AC 慢充。
特爾電力也看好家用充電市場，已進入三地開發 (1438-TW) 及遠雄建設 (5522-TW) 建案，因應淨零減碳政策，特爾電力自 12 月起調降時間電價費率，引導車主在離峰時段充電，減輕電網負荷。
三地能源母公司北基 (8928-TW) 表示，隨著電氣化時代到來，觀察到加油量下降近 10%，不過利用本身加油站點優勢，正積極布局充電站市場，數據指出台灣人換車週期約於 12-15 年，因此北基仍看好未來市場逐漸擴大。
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