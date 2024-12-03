三地能源子公司特爾電力充電站年底破百 明年上看150座

鉅亨網記者吳承諦 高雄 2024-12-03 14:20

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三地能源 (6946-TW) 旗下電動車充電營運商特爾電力擴大市占，目前已建置 56 個快充及 17 個慢充站，其中更完成 6 座 350kW 高功率「超級快充旗艦站」，預計年底達 100 站規模，明年目標進一步拓展至 150 站。

特爾電力已成為全台前三大充電營運商，今年陸續完成新北林口、新北新莊、新竹竹北、南投日月町、高雄中正及美術東等六個旗艦站建置，每座旗艦站配置 350kW 高功率充電設備，最高規格可達四樁八槍，單站投資約 1,500 萬元。

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為優化充電體驗，特爾電力推出「Auto Charge 即插即充」功能，只需插入充電槍頭，系統即可自動聯網配置並充電，充電至 80% 電量約需 20 分鐘，透過特爾 APP，車主還可遠端停止充電並即時結算費用。