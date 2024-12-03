和勤11月營收月增14.18%重返2億大關 明年Q1旺季效應顯著

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 16:36

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精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (3) 日公布 11 月營收 2.26 億元，較上月增加 14.18%，年減 4.08%，累計 2024 年 1-11 月營收 23.40 億元，年增 12.78%。和勤硬碟零件、車用零件出貨穩定增加，11 月營收再度回到 2 億元以上，全年營收維持成長目標。

和勤在車用零件新品出貨遞延的情況下，預計 2025 年第一季將有顯著的旺季效應。

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和勤 2024 年 11 月兩大業務的營收分別為，車用零件 1.62 億元，佔比 72.05%；硬碟機構件 (VCM Plate）5820 萬元，占比 25.46%。在中國大陸車市買氣尚未回溫，車用零件旺季表現也稍受影響，不過原有的產品下滑已到相對穩定水準，出貨逐漸穩定回升；AI 帶動高階儲存硬碟需求，硬碟 (HDD) 零件與客戶開發下一代新機種出貨量增加，第四季營收可望維持第三季旺季水準。

和勤車用零件品項涵蓋變速箱、門鎖、發動機、座椅、液壓、剎車系列，以及新能源車新能源儲能、驅動電機、減速器相關零件，和重卡輔助系統機構件等。部分項目確實會隨車市狀況波動，但是和勤每年開發數十項新產品，隨著新產品量產，不僅減輕市況波動的影響，更可帶動公司營運規模成長。