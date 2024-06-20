三地能源攜手京城銀行 簽署綠電合約

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 16:52

三地能源旗下的再生能源售電業者「三地怪獸電力」，積極參與綠電銷售市場，讓更多企業皆能買的到綠電，今 (20) 日宣布，與京城銀行簽署太陽能購售電合約，自今年七月起分階段向京城銀行轉供 24 萬度綠電，助攻其邁向淨零排放目標。

三地能源表示，亞馬遜宣布推出在台投資，唯一條件是使用綠電，加以電費上漲、碳費增加、ESG 要求和國際供應鏈標準等多重因素推動下，綠電需求日益火熱，供不應求。

京城銀行表示，為響應全球淨零排放目標，除了持續減少自身能源消耗以外，亦規畫於分行建置太陽能系統及採購綠色能源，逐年擴大可再生能源使用占比。此次採購的綠電將優先用於總行大樓，同時亦在評估、統整各分行轉用綠色電力的可能性，期望未來能擴大與三地怪獸電力的合作。

三地怪獸電力自 2019 年成立以來，團隊成員即全心投入再生能源產業，深諳再生能源發電的特性，也培養出對電力匹配數據的敏感度，能靈活應對客戶的用電需求，提供企業最優化的綠電採購解決方案。

三地怪獸電力提供全方位綠電整合服務，依托母公司三地能源投資或自建多元且大型的光電案場，擁有穩定且多元的綠電供應，並自建維運團隊，雙軌並進地外購再生能源，為企業提供無憂的綠色能源保障。未來將繼續擴大綠電供應規模，攜手更多企業，共同實現淨零排放目標，為全球可持續發展注入新的動力。