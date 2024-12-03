光隆詹賀博：2025年再擴充海外成衣產能 家紡品也有新客戶導入

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 12:08

‌



戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 成衣業務在第三季強力復甦，並可望將強勢延續到 2024 年第四季，明年還預計有開發新客戶到手，光隆董事長詹賀博指出，包括在印尼及越南的成衣生產線都還要擴充產能，同時，在家紡產品部門也將有日本及歐洲新客戶到手，但在此一業務部門的生產擴張方面，暫時採取審慎的態度。

同時，光隆在第三季的成衣比業務重由 55% 上揚至 65%，估全年營收比重將在 60% 之上，詹賀博指出，2025 年的業務重點規劃上，成衣的業務比重將向上成長，有利於全年比重拉升到 60% 之上。

‌



目前，光隆在東盟的越南擁有有自有成衣生產線 56 條，外包生產線 25-30 條；在印尼已在首期建廠計畫中完成 10 條成衣生產線，光隆董事長詹賀博在羽毛公會的公開活動中接受訪問指出，預估 2025 年越南成衣生產線將在再增 10%，至於印尼生產線將再增 1 倍。

對美國總統當選人川普的揚言對對中、墨、加三國關稅提高，引發關稅戰可能擴及越南的疑慮，詹賀博指出，越南在進口到美國的貿易金額上排名在後面，目前看起來，2025 年光隆在越南生產成衣在這方面也還不用有憂慮。

法人指出，依美國 2023 年統計，美國前 10 大進口國依序為墨西哥、中國、加拿大、德國、日本、韓國、越南、台灣、印度及愛爾蘭，

至於光隆的家紡品業務，隨著日系大客戶宜得利（NITORI）持續大幅展店，加上新客戶給予的訂單將從明年進一步發酵，同時，家紡產品在 2025 年將增加歐洲及日本客戶各一，但目前光隆並不急於擴產，詹賀博指出，主要在於家紡品的生產管理相當複雜，公司以審慎態度對應新增產能的擴充案。

光隆在 2024 年因羽絨價格大漲創 2013 年來新來，光隆在今年減量經營以確保獲利，在目前羽絨價格走穩之下，預計 2025 年的交易價格目前多與客戶端敲定，預計 2025 年量能恢復正常；但羽絨原料業務已非經營的重點項目。

光隆 2024 年第三季營收 22.2 億元，毛利率 17.91%，季減 0.62 個百分點，年減 0.29 個百分點，第三季稅後純益 1.39 億元，季 43.35%，年減 34.63%，每股純益 0.91 元。