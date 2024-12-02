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北基小金雞三地能源光電案場378MW在手 明年EPC工程瞄準半導體、鋼鐵廠

鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-12-02 19:26

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北基小金雞三地能源光電案場378MW在手 明年EPC工程瞄準半導體、鋼鐵廠。(鉅亨網記者吳承諦攝)

北基集團 (8927-TW) 小金雞三地能源 (6946-TW) 今年跨足綠電及碳盤查商機，目前太陽能光電總建置量達 378MW，其中已併網 130MW。公司財務長吳志偉表示，除了售電收入，明年將加入 EPC 工程收入，且陸續與半導體、鋼鐵業者洽談，可望成明年營收主力。

三地能源目前光電案場以躉售台電為主，占比超過 90%，吳志偉指出，正與民間企業洽談綠電供應，每度電價約 5 至 6 元，優於台電躉售價，正與且陸續與半導體、鋼鐵業者洽談，企業供電比重可望提升至 90%，預估明年總營收將較今年倍增。


吳志偉提到，三地能源已完工併網的包括七股漁電共生一期 97MW 及屏東地面型太陽能 34MW，共計 130MW；七股二期約 100 公頃、75MW 的案場已取得電籌，正申請施工許可，預計明年底或後年初併網，屆時七股案場總規模將達 170MW。

吳志偉表示，三地能源已於今年 10 月興櫃掛牌，目前正評估明年轉創新板或 2026 年以一般板上市；未來除了漁電共生外，也規劃農電共生案場，中長期目標朝 1GW 建置量邁進。

三地能源今年上半年營收 4.6 億元、每股盈餘 0.19 元，法人估計，在售電收入穩定下，今年全年營收上看 10 億元，每股盈餘約 0.5 元；明年隨 EPC 工程收入挹注，營收可望倍增，每股盈餘上看 1.5 元。

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