美11月ISM製造業指數升至48.4 寫5個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-03 02:30

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美國供應管理協會 (ISM) 周一(2 日) 公布數據顯示，11 月製造業指數升至 48.4，創今年 6 月以來新高，萎縮幅度優於經濟學家預期的 47.7，也高於 10 月的 46.5。此外，11 月新訂單指數出現今年 3 月以來首次進入擴張區間，寫下 5 個月來最大漲幅。數據表明製造業信心正在逐步改善。

11 月製造業指數升至 48.4，創今年 6 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

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美國 11 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯分界線)

新訂單指數報 50.4，前值 47.1

生產指數報 46.8，前值 46.2

僱傭指數報 48.1，前值 44.4

供應商交貨指數報 48.7，前值 52.0

存貨指數報 48.1，前值 42.6

客戶端存貨指數報 48.4，前值 46.8

價格指數報 50.3，前值 54.8

未完成訂單指數報 41.8，前值 42.3

出口訂單指數報 48.7，前值 45.5

原物料進口指數報 47.6，前值 48.3

圖：ISM

美國 ISM 製造業指數今年 3 月突破 50 大關、結束連續 16 個月萎縮，然而這樣的榮景只是曇花一現，隨後幾個月的數據表現並不好。美國製造業活動在過去兩年中的每個月都在萎縮。

雖然美國製造業依然處在萎縮區間內，但 11 月 ISM 製造業指數中大多細項均出現改善，是這次報告的亮點，再加上創下 5 個月新高的整體 ISM 數據，表明美國製造業在經歷兩年低迷後逐漸走穩。

觀察指數細項，新訂單指數勁升至 50.4，創下 5 個月以來最大漲幅，也是 8 個月以來首次進入擴張區間，表明企業信心正在改善，美國總統大選後樂觀情緒正在萌芽。

與此同時，11 月的未完成訂單指數降至 7 月以來新低，僅有 41.8，自 2022 年 9 月以來，未完成訂單指數每個月都在萎縮區間。另外，11 月生產指數升至 46.8，生產活動比 10 月的 46.2 略有回溫。

值得注意的是，11 月價格指數報 50.3，低於經濟學家預期的 56，也不及前值 54.8，單月降幅高達 4.5 個點。對生產商來說，原物料成本下降是個有利訊號。該指數遠低今年平均水準，表明整體成本更容易管理。

11 月價格指數下滑，暗示通膨可能有所緩解。(圖：ZeroHedge)

就業市場方面，11 月僱傭指數報 48.1，低於 10 月前值 44.4。雖然仍處在萎縮狀態，但已明顯改善，單月大漲 3.7 個點，創逾兩年來最大漲幅。

此外，11 月客戶端存貨指數報 48.1，比 10 月的 42.6 上升 5.5 個點，表明生產商在 9、10 月大幅削減庫存可能已經告一段落，將有助於訂單進一步成長並刺激生產。

市場分析指出，價格指數可能有助增強大眾對經濟中商品價格保持溫和的信心。不過上周公布數據顯示，聯準會 (Fed) 首選的潛在通膨指標年增速度加快，強化官員不急著降息的理由。