〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人謹慎應對本周多項經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-02 22:47

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美股主要指數周一 (2 日) 漲跌互現，美國本周一連串經濟數據即將出爐，投資人情緒謹慎。另外英特爾 (INTC-US) 開盤漲逾 2%，稍早該公司宣布執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 已於 12 月 1 日正式退休。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.7%，標普 500 指數漲 0.16%，費城半導體指數漲逾 1.5%。

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Plurimi Wealth LLP 投資長 Patrick Armstrong 表示：「法國股市已經消化可能進行不信任投票的負面結果，看來總理巴尼耶 (Michel Barnier) 已經向雷朋 (Marine Le Pen) 做出了足夠的讓步，這些負面結果目前被推遲了，這意味著預算可以實施。」

與此同時，美國公債價格下跌，因為交易員期待美國經濟的最新數據，這些數據可能有助於影響聯準會 (Fed) 的政策。川普的言論進一步支撐了美元，他表示金磚國家不應該創造一種貨幣來與美元競爭，這再次提醒這位美國候任總統的「美國優先」議程。

Tribeca Investment Partners Pty Ltd. 的投資組合經理 Jun Bei Liu 表示：「有鑑於川普一直在談論的一些政策立場、關稅和其他政策，他的總統任期將給美元帶來上行壓力。」

雖然美元自 11 月 5 日大選以來已升值約 2%，但 12 月通常是美元受到打壓的一個月。美元在過去 10 個 12 月中有 8 個月出現下跌，往往是年末投資組合再平衡流動和所謂的「聖誕老人行情」(Santa Claus Rally) 的犧牲品。「聖誕老人行情」鼓勵交易員拋售美元，買入股票等風險較高的資產。

截至台北時間周二（2 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.71%，至每股 354.53 美元

特斯拉上周六終於發布了其「完全自動駕駛」軟體的最新版本 FSD V13.2。雖然幾乎錯過先前承諾的感恩節最後期限，但總算在 11 月份結束前交付，這標誌著特斯拉 AI 團隊的另一場重大勝利。

此外，摩根大通上周五同意撤銷對特斯拉的訴訟，該訴訟指控特斯拉「公然」違反了兩家公司在 2014 年就特斯拉出售給該行的認股權證所簽訂的合約。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.47%，至每股 238.31 美元

根據媒體報導，供應鏈證實蘋果 iPhone SE4 將如預期於 2025 年 3 月上市。巴克萊分析師 Tom O"Malley 在研究報告中指出，他的團隊確認 iPhone SE 4 會首發搭載蘋果自研 5G 基帶，新品將於明年 3 月正式發布。

微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 1.41%，至每股 392.94 美元

比特幣超級多頭、微策略 (MicroStrategy) 以約 15 億美元的現金收購 1.54 萬個比特幣，截至 12 月 1 日，該公司總共持有約 40.21 萬枚比特幣。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月製造業 PMI 終值預期 47.5，前值 46.5

美國 11 月 ISM 製造業指數預期 47.5，前值 46.5

華爾街分析：