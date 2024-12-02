〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人謹慎應對本周多項經濟數據
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-02 22:47
美股主要指數周一 (2 日) 漲跌互現，美國本周一連串經濟數據即將出爐，投資人情緒謹慎。另外英特爾 (INTC-US) 開盤漲逾 2%，稍早該公司宣布執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 已於 12 月 1 日正式退休。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.7%，標普 500 指數漲 0.16%，費城半導體指數漲逾 1.5%。
美股開盤前主要指數期貨走穩，其中剛創下今年來最強勁一個月的標普 500 指數期貨盤前變動不大，暗示該指數漲勢暫歇；那斯達克 100 指數期貨小幅走高。
另外由於法國政府的危機加深，美元走高拖累歐元走勢；交易員準備迎接可能影響利率前景的美國經濟數據，美國公債價格下跌。
Plurimi Wealth LLP 投資長 Patrick Armstrong 表示：「法國股市已經消化可能進行不信任投票的負面結果，看來總理巴尼耶 (Michel Barnier) 已經向雷朋 (Marine Le Pen) 做出了足夠的讓步，這些負面結果目前被推遲了，這意味著預算可以實施。」
與此同時，美國公債價格下跌，因為交易員期待美國經濟的最新數據，這些數據可能有助於影響聯準會 (Fed) 的政策。川普的言論進一步支撐了美元，他表示金磚國家不應該創造一種貨幣來與美元競爭，這再次提醒這位美國候任總統的「美國優先」議程。
Tribeca Investment Partners Pty Ltd. 的投資組合經理 Jun Bei Liu 表示：「有鑑於川普一直在談論的一些政策立場、關稅和其他政策，他的總統任期將給美元帶來上行壓力。」
雖然美元自 11 月 5 日大選以來已升值約 2%，但 12 月通常是美元受到打壓的一個月。美元在過去 10 個 12 月中有 8 個月出現下跌，往往是年末投資組合再平衡流動和所謂的「聖誕老人行情」(Santa Claus Rally) 的犧牲品。「聖誕老人行情」鼓勵交易員拋售美元，買入股票等風險較高的資產。
截至台北時間周二（2 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 94.93 點或 0.21%，暫報 44,815.72 點
- 那斯達克綜合指數上漲 117.62 點或 0.61%，暫報 19,335.78 點
- 標普 500 指數上漲 9.13 點或 0.15%，暫報 6,041.51 點
- 費半上漲 65.99 點或 1.34%，暫報 4,992.55 點
- 台積電 ADR 上漲 3.21% 至每股 190.60 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.225%
- 紐約輕原油上漲 1.32% 至每桶 68.90 美元
- 布蘭特原油上漲 1.17% 至每桶 72.68 美元
- 黃金下跌 0.41% 至每盎司 2,669.90 美元
- 美元指數升至 106.35
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.71%，至每股 354.53 美元
特斯拉上周六終於發布了其「完全自動駕駛」軟體的最新版本 FSD V13.2。雖然幾乎錯過先前承諾的感恩節最後期限，但總算在 11 月份結束前交付，這標誌著特斯拉 AI 團隊的另一場重大勝利。
此外，摩根大通上周五同意撤銷對特斯拉的訴訟，該訴訟指控特斯拉「公然」違反了兩家公司在 2014 年就特斯拉出售給該行的認股權證所簽訂的合約。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.47%，至每股 238.31 美元
根據媒體報導，供應鏈證實蘋果 iPhone SE4 將如預期於 2025 年 3 月上市。巴克萊分析師 Tom O"Malley 在研究報告中指出，他的團隊確認 iPhone SE 4 會首發搭載蘋果自研 5G 基帶，新品將於明年 3 月正式發布。
微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 1.41%，至每股 392.94 美元
比特幣超級多頭、微策略 (MicroStrategy) 以約 15 億美元的現金收購 1.54 萬個比特幣，截至 12 月 1 日，該公司總共持有約 40.21 萬枚比特幣。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月製造業 PMI 終值預期 47.5，前值 46.5
- 美國 11 月 ISM 製造業指數預期 47.5，前值 46.5
華爾街分析：
美國銀行分析師建議，2025 年計劃反向投資的投資者應採取大手筆策略，重點投資於債券、國際股票和黃金。美銀特別指出，AI / 美股七雄泡沫是當前最為顯著的「尾部風險」，原因在於眾多投資人預估，高達 7 兆美元規模的貨幣市場基金最終將湧入美國股市。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇