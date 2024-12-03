美超微早盤股價暴漲逾22% 調查結果未發現詐欺行為、建議替換公司高層

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 00:24

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美超微 (Super Micro Computer) 周一 (2 日) 表示對其業務進行的獨立審查並未發現不當行為的證據，但建議這家伺服器製造商任命新的財務長與法務高層。消息傳出後，美超微早盤股價狂飆逾 22%。

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據了解，這項獨立審查是由美超微特別董事會委員會和美國國際律師事務所 Cooley LLP、法務會計公司 Secretariat Advisors 的律師共同進行，調查結果顯示沒有證據表明管理高層或董事或有不當行為。該審計委員會是獨立於公司運作。

這份調查也確定，「安永會計師事務所 (Ernst & Young LLP) 在其辭職信中所述的結論與審查事實不符。」

另外該委員會還在聲明中表示，建議美超微任命新的財務長、法遵長 (Chief Compliance Officer, 負責法令遵循的高階經理人)、法律總顧問。

對此，美超微聲明表示：「董事會已指示管理高層增加與公司規模和複雜性相稱的經驗豐富資深人才，替未來的成長做好準備。」

該公司也表示，預料上一會計年度之前公布的財報不會發生變化，其前財務長 Kenneth Cheung 將出任會計長，而且已經在找新人選取代現任財務長 David Weigand。

今年對美超微來說是動盪的一年，8 月錯過提交年度財報的最後期限，其審計機構安永會計師事務所也在 10 月份辭職，原因是對該公司治理和透明度感到擔憂。不只如此，美超微和面臨美國司法部調查，此前做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 公布一份具破壞性的報告。

今年 7 月，安永向美超微審計委員會表達擔憂。作為回應，該委員會調查了收入確認做法、出口管制政策、重新僱用因早期會計問題而辭職的員工以及披露關聯方交易，最後並未發現不法事實，與安永當初辭任說法不符。