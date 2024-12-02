德國航運巨擘赫伯羅德第四季獲利看淡

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-02 23:20

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德國航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 執行長詹森 (Rolf Habben Jansen) 周一 (2 日) 在記者會上表示，第三季運費達到高峰之後，預估第四季獲利能力將會下滑，不過仍處在「良好水準」。

詹森還預估，與葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 有關的紅海航線中斷將持續到 2025 年，意味著貨輪依然會繞道非洲。

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赫伯羅德今年 1 至 9 月的淨利大減 47%，因為貨輪繞行增加成本。這家全球第五大航運公司預估，由於運費波動和地緣政治挑戰續存，不確定性會持續下去。

另一方面，赫伯羅德與同行馬士基 (Maersk) 的合資企業 Gemini 仍在按計畫進行，其餘航線網絡正在非洲好望角周圍建設，將於 12 月 3 日開始接受預訂，於 2025 年 2 月 1 日啟動營運。