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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調降至53元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)提出目標價估值：中位數由55元下修至53元，調降幅度3.64%。其中最高估值69元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予台塑化(6505-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立6位、保守悲觀2位。

台塑化(6505-TW)今(2日)收盤價為40.4元。近5日股價下跌8.08%，相關油電燃氣近5日下跌6.98%，集中市場加權指數下跌0.92%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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