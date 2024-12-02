鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)目標價調升至1990元，幅度約4.74%
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)提出目標價估值：中位數由1900元上修至1990元，調升幅度4.74%。其中最高估值2180元，最低估值1570元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予嘉澤(3533-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
嘉澤(3533-TW)今(2日)收盤價為1920元。近5日股價上漲10.98%，相關零組件業近5日下跌1.1%，集中市場加權指數下跌0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股出現止穩訊號?新主流誕生了嗎?該鎖定誰?
- 盤中速報 - 嘉澤(3533)大漲7.26%，報1920元
- 〈台股開盤〉台積電跳空躍過千元關 噴漲逾400點站回季線
- 盤中速報 - 嘉澤(3533)股價拉至漲停，漲停價1965.0元，成交2,033張
上一篇
下一篇