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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)目標價調升至1990元，幅度約4.74%

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)提出目標價估值：中位數由1900元上修至1990元，調升幅度4.74%。其中最高估值2180元，最低估值1570元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予嘉澤(3533-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

嘉澤(3533-TW)今(2日)收盤價為1920元。近5日股價上漲10.98%，相關零組件業近5日下跌1.1%，集中市場加權指數下跌0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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