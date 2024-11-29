【量大強漲股整理】台股出現止穩訊號?新主流誕生了嗎?該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-11-29 17:51

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 264.65 億元，投信買超 47.50 億元，自營商賣超 21.91 億元，三大法人合計賣超 239.06 億元 ，其中，投信連續十日買超，累計買超金額 474.75 億 ，另外，外資與自營商都連續賣超四日。

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美股因感恩節休市一天，國際市場方面，倫敦 FTSE 100 指數微漲 6.47 點，收於 8281.22 點，法蘭克福 DAX 指數上漲 163.98 點，收於 19425.73 點，巴黎 CAC 40 指數也上漲 36.22 點，收在 7179.25 點，在國際情勢方面，美中科技戰再度升級，美國可能最快在下周公布對中國半導體設備和人工智慧的管制新規，特別是中芯國際的兩家重要子公司將被列入新規範，這一舉措引起台灣廠商的關注，若受到管制影響，可能會促使台廠獲得轉單，對台股產生一定的正面效應；台股方面，今日加權指數呈現開低走高格局，尾盤壓低漲幅收斂，終場下跌 36.40 點，收在 22262.50 點，成交量來到 3060.57 億，台股連日回檔後，今日率先出現紅 K 棒，雖然外資仍是站在賣方，不過投信連續十日買超，累計買超金額 474.75 億，另外 8 大官股行庫持續進場護盤，11/26~28，大規模連三日買超逾 193 億元多，顯示政府有意護盤，更預告目前在 22000 點附近將有強勁的支撐；代表中小型股的櫃買指數也在此出現了一根帶量長紅 K 棒；中小型股相對權值股表現強勢，選股重於選市。

權值股方面，護國神山 (2330-TW) 台積電尾盤失守千元大關，下跌 0.9%，收在 996 元，儘管近期的地緣政治不確定性可能會引起股價波動，但這並不會改變台積電在先進製程領域的技術領先地位，即使未來可能有針對 AI 晶片的管制措施，對台積電的影響也將相對有限，主要原因在於輝達及其他美系客戶在台積電 CoWoS 產能中占據了超過九成的份額；(2317-TW)鴻海，平盤震盪，收在 195.5 元，鴻海作為全球知名的代工企業，其業務模式主要依賴於為各大品牌提供生產服務，若美國調整關稅政策，最直接受到影響的將是鴻海的客戶，由於關稅調整可能迫使這些企業調整供應鏈，並指定新的生產地，這會對鴻海的業務造成一定壓力，然而，鴻海已經積極在全球各地佈局生產基地，這使得其能夠在不同市場間進行靈活調整；(2454-TW)聯發科，平盤震盪，收在 1255 元，最新消息透露，中國手機大廠小米正計劃為其智慧手機推出一款自主設計的行動晶片，旨在減少對外國供應商如聯發科和高通的依賴，僅管如此，天璣 9400 需求暢旺， 同時兼顧功耗與效能， 並支援 AI 應用， 車用業務短期營收占比不高， 但已經與中國廠商有合作，ASIC 市場為來規模巨大，聯發科預計 2025 年將可認列營收。

強勢族群，生技族群表態，2024.12.5-12/8 台灣醫療科技展登場下，(6472-TW) 保瑞，亮燈漲停! 再創波段新高! 登上 800 元大關，作為臺灣最大 CDMO 藥廠，保瑞持續受益於美國市場的處方需求，尤其在專科治療領域表現穩健。摩根士丹利分析指出，保瑞在美國市場的銷售業務已佔總營收的大部分，並因成功併購 USL 和 Camden 針劑廠，進一步擴大在北美的生產能力，另外 (1795-TW) 美時，也在血癌藥發威下，10 月營收 18.9 億元 月增六成、年增 1 倍，激勵股價表態，遊戲族群受惠於寒假旺季將至，強勢上漲，(6180-TW)橘子，上漲逾 4%， (3083-TW)網龍，上漲逾 4%，(3293-TW)鈊象等遊戲股也同步上漲，部分 AI 概念股，攻勢再起 (3706-TW) 神達，改寫新高紀錄，(6117-TW)迎廣，大漲逾 + 5%，光通訊，受惠近日全球光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，也讓台系供應鏈業者受惠，(4979-TW)華星光，再創波段新高，從過去就一直與美系業者有緊密的合作關係，而其與台灣上游半導體龍頭業者的供應鏈在地化策略更是一致，因此走勢大好，而華星光旗下雲端資料中心客戶正朝 800G 交換器、光收發模組逐步升級，至於「800G ZR」則在進行可靠度測試，預估最快第 4 季可啟動量產；另外 (2455-TW) 全新，上漲 4% 以上，為全球前三大砷化鎵磊晶片廠，iPhone 16 無線連網全系列升級至 WiFi-7，未來安卓手機也有望全面晉升至 WiFi-7，由於 WiFi-7 相較於 WiFi-6 新增 6GHz 頻段，對於 WiFi PA 用量將有所增加，2024Q3 面臨微電子產品需求疲弱的挑戰，但光電子產品線持續穩定成長，為公司帶來毛利率的提升。儘管 4Q24 受到中國手機市場拉貨動能放緩影響，公司仍透過光電子新品的出貨維持獲利支撐，三大法人同步買超千張，爆發力可期。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師