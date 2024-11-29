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鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為39.6元

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.49元下修至2.47元，其中最高估值2.58元，最低估值2.34元，預估目標價為39.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.58(2.68)2.52.63
最低值2.34(2.31)2.12.12
平均值2.47(2.48)2.372.33
中位數2.47(2.49)2.372.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值90,821,00089,456,00086,509,000
最低值65,499,00065,225,00070,584,950
平均值79,897,10077,444,64078,713,480
中位數82,665,00078,784,53077,674,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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美元/台幣32.457-0.20%

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