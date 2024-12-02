展望2025中國市場走向 高盛：貿易戰傷出口 GDP降至4.5% 政策有望拉抬股市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-02 08:50

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華爾街投行高盛 (GS-US) 近日發布一篇名為「展望中國 2025 一場逆風而行的勇敢者遊戲」的研究報告，主要講述 2025 年中國的經濟跟股市趨勢以及消費和房市表現，並談論川普關稅政策帶來的影響。

貿易戰 2.0 絕對是影響 2025 年中國經濟發展的一個標誌性事件，在川普上台後，美國必定會提高關稅，那代表中國的商品在美國會越賣越貴，而價格的提高，則代表了商品的流通率會變差，會有越來越多的人選擇不買，因此帶來的第一個影響肯定是中國的出口。

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在仔細評估且分析川普關稅政策後，高盛預測中國明年經濟成長率將從今年的 4.9% 下降到 4.5%，但高盛認為，中國可能會實施人民幣編製政策，選擇讓中國的商品賣的更加便宜，進而抵消高關稅對於出口商品的衝擊。

中國股市方面，雖然貿易戰 2.0 即將來襲，但高盛預測，中國企業利潤和市場估值受到的不利影響，將被中國政府各種政策所緩解，因此他們表示，明年將增持中國股票，並聚焦於中國政府大力支持的新能源及半導體相關族群。

至於對中國經濟至關重要的房地產行業，目前新開工數量對比 2020 與 2021 年已經暴跌了 7 成左右，地方政府的土地銷售收入縮水近 6 成，新屋銷售與已完工的工地數據也幾乎下降一半，高盛預測房地產行業明年會拖累中國 GDP 約 2 個百分點，但若進一步推出寬鬆政策，明年有望在一些大的一線城市看到房價的穩定。

在內需消費上，高盛認為，對中國消費短期內想復甦能取到決定性因素的便是提升就業率。該投行預測，明年中國部分勞工收入都會上漲，工作也會更加好找，也就代表中國就業率會有大幅改善。

高盛之所以認為中國明年就業市場將有所改善，是因為中國砸下 10 兆美元用來化解地方明面的和隱性的債務，當地方政府的壓力減輕後就會有更多資金投資，以及恢復自身經濟。最最重要的是，之前承接過政府相關業務的一些公司，回款的情況將會變好。

除 10 兆人民幣外，中國政府目前還拿出 3000 億人民幣的專項補貼，想透過以舊換新的方式來刺激並提高消費，若民眾想要換車或換新的家電時，國家都會從中給予補貼。