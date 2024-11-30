明年外企營所稅上調3%！賦稅署長：避免在稅率低於15%地區設立 減少加稅風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-30 11:40

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國際租稅發展方興未艾，第二支柱全球企業最低稅負制（GMT）對稅制思維的影響甚鉅，世界各國已如火如荼陸續進行立法，財政部亦於今年 8 月底預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，BEPS 2.0 正式進入實施後新時代。KPMG 安侯建業於昨（29）日舉辦「掌握國際租稅脈動：後 BEPS 2.0 時代最新發展及因應研討會」，財政部賦稅署署長宋秀玲深度解析我國如何因應 GMT，並由 KPMG 專家分享「後 BEPS 2.0 時代」跨國企業實務面因應之道，以降低稅制變化帶來之衝擊影響。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示反避稅已成全球趨勢，各國間相互合作透過集體戰及同儕檢視之方式推動反避稅措施及加強各國資訊透明度，同時也呼籲檢視國內租稅優惠，避免過度租稅競爭，如今已有 65 國宣布採行 GMT，我國亦須跟隨國際腳步提升國內有效稅率，進而取得合理稅收，以宣示符合國際標準之決心。

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宋秀玲指出，有鑑於國際趨勢，財政部計畫自 114 年度起，針對符合 GMT 適用門檻的大型跨國企業集團，其在我國境內成員的營利事業所得基本稅額（AMT）徵收率由現行的 12% 上調至 15%，其餘未達適用門檻之企業則持續適用 12% 徵收率，目前預告程序已結束，將依所得基本稅額條例第 8 條規定陳報行政院核定。

宋秀玲說明我國 AMT 與 GMT 的有效稅率計算方式雖有不同，惟導入 GMT 須訂定時程，AMT 徵收率調高至 15%，可增加我國轄區有效稅率之分子，盡可能減少我國境內成員產生補充稅之可能性。企業身處全球跨境合作徵稅的潮流下，所有跨國企業均應審慎檢視全球投資架構，除有合理商業理由外，避免在有效稅率低於 15% 之國家或地區設立集團成員，以減少被加稅風險。

KPMG 安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫說明，OECD 日前向 G20 高峰會總結 2024 年關鍵國際稅收改革措施之最新進度，並點出多數國家已凝聚共同長期目標，支持反避稅制度、追求各國間租稅公平、提升資訊透明度及租稅確定性等。

反避稅措施方面，多數國家大致認可 BEPS 2.0 第一支柱之技術設計，但能否開始實施之關鍵，仍取決於美國大選後採取之政策。而關於第二支柱，OECD 預估 2025 年 90% 符合門檻的企業皆會受全球最低稅負制影響，可見企業無法再保持觀望態度面對。

另一方面，美國準總統川普競選時提出擬延續減稅政策及提高關稅保護產業，惟川普所提的稅務政策能否通過參、眾兩院的表決，仍存在變數，企業應密切關注。

丁傳倫提醒，全球最低稅負制下越南、新加坡、泰國等主要台商投資國家，已開始著手修改其既有租稅優惠，企業應持續關注相關政策之立法動態，並注意是否有其他招商引資配套措施可多加利用。

KPMG 安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥指出，OECD 全球最低稅負制相關的過渡條款，包括國別報告避風港條款、UTPR 避風港條款及合格當地最低稅負制，並對過渡期內的遞延所得稅資產與負債及跨國集團資產移轉提供具體指導，協助跨國企業在過渡期內簡化合規流程並減輕負擔。

其中國別報告避風港條款允許跨國企業利用現有的合格國別報告資訊進行最低利潤排除測試、簡化有效稅率測試及例行性利潤測試，通過任一測試可將租稅管轄區的補充稅視為零，以免除計算詳細有效稅率及補充稅。故目前盡力確保跨國企業在已實施全球最低稅負的租稅管轄區能落入避風港實為首要之務。

OECD 亦針對過渡期遞延所得稅資產與負債及跨國集團資產移轉的處理提出指導原則，確保企業於首次適用全球最低稅負制時有一相對簡化與平穩的機制，使全球最低稅負中稅基的認定及有效稅率的計算不致扭曲。

KPMG 安侯建業稅務投資部副總沈欣穎提醒，在實施全球最低稅負制初期，應及時評估如何確實運用財務數據，從事先檢視國別報告數據之合規性開始，善用過渡時期國別報告避風港條款，而針對無法通過避風港之租稅管轄區，則須透過複雜的有效稅率計算，搭配各跨國企業集團組織架構中各租稅管轄區立法進度等，評估補充稅的繳納情況。