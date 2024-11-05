台灣AMT稅率15%明年上路 KPMG：享租稅優惠2大類跨國企業宜提早因應

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 17:32

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為因應國際稅制趨勢及適度保障我國課稅權，財政部於 2024 年 8 月 28 日預告修正「營利事業所得基本稅額 (AMT) 之徵收率」草案及完成預告。針對符合全球最低稅負制適用門檻之大型跨國企業集團，其在我國境內之營利事業自 2025 年度起，AMT 之徵收率擬將由現行稅率 12% 調整至 15%。該政策對目前享有租稅優惠較多之電子零組件製造業或具行業特性之金融、保險及證券期貨業影響程度最大。

KPMG 安侯建業全球移轉訂價服務主持會計師張芷說明，全球最低稅負制規定企業在各國至少需繳納一定程度的稅負，透過設定最低稅負比率 15%，制訂各國減稅底線，由於全球最低稅負制之有效稅率是讓全球各租稅管轄區適用同一套計算方式，需考量各國稅法進行財稅差之調整，因此，在國際間法令實施初期，事先檢視國別報告數據之合規性，善用過渡期間之國別報告避風港條款，爭取時間評估各國稅法進行財稅差之調整，掌握集團成員所在地稅制，及對應到相關調整項目的適用等，是目前跨國企業集團應注意的重要租稅課題。

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KPMG 安侯建業稅務投資部副總經理沈欣穎表示，目前台灣尚未實施全球最低稅負制，但財政部已預告自 2025 年度起，擬針對 AMT 之徵收率採用雙軌並行方式，符合全球最低稅負制適用門檻之大型跨國企業集團在我國境內之營利事業，AMT 之徵收率將由現行稅率 12% 調整至 15%，其餘營利事業仍維持既有的 12%。

具體來說，未來大型跨國企業集團在台之營利事業，若原本係繳納一般所得稅額，AMT 徵收率調高至 15%，對其並無影響，惟若有因享受租稅優惠或有免稅所得，需繳納基本稅額與一般所得稅額之差額者，將可能導致稅負成本增加，對目前享有租稅優惠較多之電子零組件製造業或具行業特性之金融、保險及證券期貨業影響程度大。

KPMG 安侯建業全球移轉訂價服務主持會計師張芷提醒，儘管 AMT 之徵收率擬調高至 15%，然 AMT 與全球最低稅負制之有效稅率兩者計算方式截然不同，AMT 徵收率之調高，並不代表依據全球最低稅負制規則計算之有效稅率一定達到 15%，跨國企業集團仍應盡早評估全球最低稅負制之影響並擬定因應策略。