台股長期趨勢向上！善用「超底王」兩階段加碼 回測報酬亮眼

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 21:43

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隨著美國總統大選落幕，加上台灣 10 月外銷訂單暢旺，連續第八個月正成長，顯示台灣經濟基本面強勁，尤其因應 AI 蓬勃發展，台灣為全球 AI 供應鏈中心，受惠於此，台股長期趨勢看好。「鉅亨買基金」表示，像台股這種趨勢向上的市場，正適合利用鉅亨買基金的「超底王」投資方案，根據歷史數據回測，用「超底王」參與台股，報酬率竟達 601%。

「超底王」是以定期定額加逢低自動加碼的投資機制，除了可紀律投資，也能捕捉回檔布局的機會。「鉅亨買基金」投資研究部針對台股，利用超底王的兩階段加碼條件設定進行回測，每月 5 號定期定額申購 1 萬元，當前一營業日與過去第 10 個營業日相比跌幅達第一段加碼條件時，當日加碼扣款 2 萬元，跌幅達第二段加碼條件時，當日加碼扣款 4 萬元。結果顯示，當第一段加碼設定在 8%，第二段加碼設定在 10% 時，報酬率達到 601%，是最佳的策略組合。

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雖然台股近期震盪，但以近一年各類資產的表現來看，台灣中小型股票及台灣股票仍名列前茅，報酬率分別為 35.5%、35.1%，超越美國股票的 32.5%、印度股票的 28.7% 及環球股票的 28.1%。

「鉅亨買基金」投資研究部分析，儘管台灣近期景氣對策信號略微降低，但隨著美國選舉落幕，美國明年消費、投資都很可能優於市場預期。無論是擴大 AI 大語言模型參數，或是提高資料品質、增加模型思考時間，AI 與相關基礎建設的投資都才在初始階段，這些也都有利台股市場發展潛力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，投資人在面對市場大幅震盪時，往往因耐不住而離開市場，或是遇到下跌時沒有勇氣進場，因此錯失獲利機會，而「超底王」就是來幫投資人克服這些障礙。「超底王」除了用定期定額紀律投資外，還可以一次設定好大、小跌幅兩階段加碼觸發條件及加碼金額，並且增設試算功能，還能設定每月最多加碼次數，讓客戶可做好資金控管，無論市場是小回檔或大回檔，都有機會掌握撿便宜的契機。