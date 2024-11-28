208萬報稅戶受惠！財部調高113年度基本生活費8000元、將減稅26億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 19:35

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民眾明年申報綜所稅會很「有感」！財政部今 (28) 日公告 113 年度每人基本生活所需之費用金額為新台幣 21 萬元，較 112 年度增加 8000 元，於明 (114) 年 5 月申報綜合所得稅時適用，預估適用戶數約 208 萬戶，增加減稅利益 26 億元。

財政部表示，113 年度每人基本生活所需之費用金額，係按納稅者權利保護法第 4 條規定，參照行政院主計總處公布最近一年 (112 年) 每人可支配所得中位數 349359 元之 60% 計算，倘申報戶基本生活所需費用總額 (即 21 萬元乘以申報戶成員人數)，超過依所得稅法規定可減除之免稅額及扣除額 (包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額) 合計數，該差額部分得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

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