〈新光金法說〉新新併期限明年底但可延長 陳恩光：持續溝通中

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-29 18:28

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新光金 (2888-TW) 今 (29) 日召開法人說明會，法人關切與台新金 (2887-TW) 合併案何時送件？總經理陳恩光表示，無法預測送件時間，但有積極與主管機關溝通，與工會的協商會議也將進入實質討論；他透露，新新併合約設有最終期限，訂在 2025 年底，但經過雙方同意也可以延長。

談及新新併進展，陳恩光表示，新新併於 10 月 9 日雙方股東會通過，目前沒辦法預測送件的時間與細節，仍積極與主管機關溝通及準備文件，希望多溝通了解送件需要的內容，按照主管機關指導做好充足準備及規劃執行，有好消息會再跟各界分享。

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法人關注，若與工會的協商一再 Delay，合併案是否會無限期拖下去？陳恩光透露，雙方的合議案是有最後的期限，這個時間點訂在明年底，若未在之前取得主管機關核准，雙方基本上是可以取消此合議案。不過，雙方同意的話，是可以延長的，授權董事長來做最後決定。

至於與新光銀行工會協商進度，新光金副總暨財務長林宜靜表示，自 10 月 9 日通過後，公司持續與員工及工會密切溝通，都有拿出相當的誠意傾聽員工心聲，工會代表近日選舉已選出協商代表，接下來，協商會議會進行實質討論，安置計畫也有在進行中，尚在完善階段。

林宜靜強調，無論員工有沒有加入工會，原則上希望一體適用，更何況合併後規模上發揮綜效也很多，提供員工更大更廣的多元舞台，希望員工有更好的發展。