〈台股盤後〉台積電挺住千元關 季線、半年線成反壓收跌35點

台股今 (28) 日開高走低，盤中台積電跌破千元大關，大盤最低跌至 22124.31 點，不過隨後台積電翻紅，大盤跌幅收斂，終場小跌 35.88 點，以 22298.9 點作收，雖然終場小跌，但仍未能收復季線、半年線，成交量 3248.12 億元。