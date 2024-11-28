〈台股盤後〉台積電挺住千元關 季線、半年線成反壓收跌35點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 14:06
台股今 (28) 日開高走低，盤中台積電跌破千元大關，大盤最低跌至 22124.31 點，不過隨後台積電翻紅，大盤跌幅收斂，終場小跌 35.88 點，以 22298.9 點作收，雖然終場小跌，但仍未能收復季線、半年線，成交量 3248.12 億元。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 早盤一度跌破千元關卡，隨後翻紅，終場漲 5 元，漲 0.5%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.51%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.4%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.52%，台達電 (2308-TW) 跌 0.52%，日月光 (3711-TW) 跌 2.33%。
記憶體 DRAM 族群今天下挫，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 跌逾 3%，威剛 (3260-TW) 也臉黑。
線纜族群今天走弱，華新 (1605-TW) 跌逾 3%，華榮 (1608-TW) 跌逾 2%，榮星 (1617-TW) 以及大亞 (1609-TW) 則有超過 1% 的跌幅。
此外，重電族群今天表現也相對弱勢，大同 (2371-TW)、亞力 (1514-TW) 跌逾 3%，中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 則有 1 至 2% 的跌幅。
昨 (27) 日因川普揚言提高墨西哥關稅，導致重摔的 AI 族群，今天紛紛回神，代工廠如緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%，緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 皆有所表態。
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