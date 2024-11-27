〈台股開盤〉台積電、聯發科守平盤 袖手旁觀季線保衛戰前線告急

在川普關稅陰影後，市場觀望氛圍濃，台股早盤以平低盤 22665 點開出，隨後反攻由黑翻紅，來到 22743.99 點，而在台積電、聯發科等權值股未有所表現下，再度翻黑，一度下探至 22583.80 點，震幅逾百點，測試季線支撐，早盤估量 3359 億元。