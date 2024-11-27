〈台股開盤〉台積電、聯發科守平盤 袖手旁觀季線保衛戰前線告急
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 09:42
在川普關稅陰影後，市場觀望氛圍濃，台股早盤以平低盤 22665 點開出，隨後反攻由黑翻紅，來到 22743.99 點，而在台積電、聯發科等權值股未有所表現下，再度翻黑，一度下探至 22583.80 點，震幅逾百點，測試季線支撐，早盤估量 3359 億元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 5 元，漲幅 0.5%，維持 1015 元；聯發科 (2454-TW) 持平，維持 1280 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 約於平盤遊走。
AI 類股有所表現，機殼部分，迎廣 (6117-TW) 亮紅燈，晟銘電 (3013-TW) 漲近 1%；光通訊部分，華星光 (4979-TW) 漲近 3%，上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW) 漲逾 1%。
輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳日前提出機器人發展，帶動機器人類股上漲，東台 (4526-TW) 漲逾 6%、喬福 (1540-TW) 漲近 4%、大銀微系統 (4576-TW) 漲逾 2%、穎漢 (4562-TW) 漲逾 1%。
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