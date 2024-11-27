search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉台積電、聯發科守平盤 袖手旁觀季線保衛戰前線告急

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 09:42

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電、聯發科守平盤 觀望季線保衛戰前線告急 。(圖：shuttetstock)

在川普關稅陰影後，市場觀望氛圍濃，台股早盤以平低盤 22665 點開出，隨後反攻由黑翻紅，來到 22743.99 點，而在台積電、聯發科等權值股未有所表現下，再度翻黑，一度下探至 22583.80 點，震幅逾百點，測試季線支撐，早盤估量 3359 億元。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 5 元，漲幅 0.5%，維持 1015 元；聯發科 (2454-TW) 持平，維持 1280 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 約於平盤遊走。


AI 類股有所表現，機殼部分，迎廣 (6117-TW) 亮紅燈，晟銘電 (3013-TW) 漲近 1%；光通訊部分，華星光 (4979-TW) 漲近 3%，上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW) 漲逾 1%。

輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳日前提出機器人發展，帶動機器人類股上漲，東台 (4526-TW) 漲逾 6%、喬福 (1540-TW) 漲近 4%、大銀微系統 (4576-TW) 漲逾 2%、穎漢 (4562-TW) 漲逾 1%。

文章標籤

台股台積電川普

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10100.00%
華星光1700.59%
大銀微系統1160.43%
喬福40.45.21%
東台35.74.08%
光聖501-1.38%
上詮214.50.47%
晟銘電147-2.33%
迎廣1059.95%
日月光投控153-1.29%
廣達290.5-2.19%
鴻海199-1.73%
聯電44.6-1.76%
聯發科1270-0.78%
穎漢71.5-3.77%
台積電183.84-0.67%
輝達136.920.66%
聯電 ADR6.85-0.29%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.06
加權指數法興(購) 槓桿7.71
加權指數法興(售) 槓桿5.36
加權指數法興(售) 槓桿5.82

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

偏強
華星光

73.08%

勝率

#營收獲利增加

偏強
華星光

73.08%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
華星光

73.08%

勝率

延伸閱讀


Empty